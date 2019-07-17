Katy Perry’den gençleştiren teknik

Katy Perry, yaşlanma karşıtı sırrının Panca Karma olduğunu açıkladı. 'Kesinlikle daha enerjik hissediyorsun' diyen ünlü şarkıcı, bu yöntemle ayrıca hastalıkların da önüne geçildiğini iddia ediyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, katıldığı bir radyo programında, hastalıkların ve yaşlanmanın önüne geçmek için Panca Karma tekniğini uyguladığını açıkladı. Zihninizi ve bedeninizi arındırmak için çalışan bir dizi karmayı veya prodedürü içeren bu yöntem için “Yaşlandıkça vücudunuzdaki hücrelerin öldüğünü anlarsınız. Panca Karma’yı yaptım. Hindistan’dan geliyor ve Ayurveda yemek ve temizliği içeriyor” dedi.

Panca Karma arınma tekniği, Hindistan’da ortaya çıkan antik bir sağlık sistemi olan Ayurveda terapilerinden oluşuyor. Panca Karma’nın amacı, vücutta yükselen toksinleri dışarı atmak, sindirim fonksiyonlarını yeniden düzenlemek, bedenimizde bulunan fiziki ve ruhsal hastalıkların ilerleme sürecini tersine çevirmek…

