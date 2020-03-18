Kavisli kaşlar nasıl düzeltilir?

Yüz ifadesinin değişmesini sağlayan kaşlar alınırken, doğru ifadeyi yakalamak için kaş kalınlığı ve yüz hatlarının dikkate alınması gerekir. Abartılı ya da ya da yanlış şekillenen kaşlar kişinin ifadesini olumsuz etkilemektedir. Bu konuda en çok şikayet de kavisli kaşlardan gelir. İşte kavisli kaşları olanlara öneriler...

Herkesin yüz yapısının farklı olduğunu düşünürsek tek tip kaş modeline yönelmek yerine yüzünüzün uzunluğunu ya da genişliğini baz alarak daha güzel bir ifadeye sahip olabilirsiniz. Eğer uzun bir yüze sahipseniz kavisli kaşlardan mümkün olduğu kadar uzak durmanız gerekir çünkü daha sinirli görünmenize neden olacaktır. Yüz ifadenizi biraz daha yumuşatmak için daha düz ve modern bir kaş seçimi sizin için doğru bir tercihtir. Aynı zaman da kare yüz dışında her tip yüze düz kaş modelini kullanabileceğini unutmamanız gerekir.

Kaşlarınızı düzleştirmek için öncelikle kaşlarınızdaki seyrek alanların dolmasını beklemelisiniz. Kaşlarınıza yatmadan önce her akşam badem yağı uygulamak kaş köklerinizin güçlenmesini, sıklaşmasını ve ayrıca şekil vermeniz için size büyük kolaylık sağlar. Kavisli kaşlarınızı daha düz bir şekle sokmak için yapmanız gerekenler oldukça basittir. Öyleyse kaşlardaki kavis görünümünü yok etmek için neler yapılabilir? İşte kavisli kaşları düzleştirmeniz için yapmanız gerekenler ve püf noktalar…

KAVİSLİ KAŞLARDAN DÜZ KAŞA NASIL GEÇEBİLİRİM?

– Kaşınızın daha düz olması için kaşınızın başladığı noktadan bitiş noktasına kadar düz bir çizgi çizin ve kalan kılların alttan ve üstten cımbızla alın.

– Kavisli kaşlarınızı düz bir görünüme soktuktan sonra kavisli bölgeler uzayana kadar müdahale etmeyin.

– Kavisi azaltarak inceltmek istiyorsanız üst kısımdan bir sıra alarak inceltin.

– Kaş kuyruğunuzun yukarı bakmasını istiyorsanız kuyruğu almanız gerekir.