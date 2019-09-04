Kaz ayakları nasıl önlenir? Doğal yollar ile kaz ayaklarında kurtulmak için yapılacaklar…

Kaz ayakları nasıl önlenir? Doğal yollar ile kaz ayaklarında kurtulmak için yapılacaklar…

Cilt kırışıklıkları yaş, genetik etmenler, beslenme ve mimiklerin etkisi ile kadın erkek herkeste meydana gelmektedir. Kaz ayakları göz kenarlarından dışarı doğru oluşan çizgilerdir. Tıpkı gülüşlerin acı sonu gibi beliren kaz ayakları özelikle kadınların rahatsızlık duyduğu sorunlardan biridir. Peki, kaz ayakları nasıl önlenir? Doğal yollar ile kaz ayaklarında kurtulmak için yapılacaklar…

Genellikle 30'lu yaşlardan sonra ciltte ince çizgiler belirmeye başlamaktadır. Kadınların bir numaralı düşmanı olan kırışıklıklar zamanında tedbir alınmadığında daha belirgin olmasına neden olabiliyor. Kaz ayakları yüzün daha yorgun ve cansız görünmesine neden olmaktadır. Cildin zamanla elastikiyetini kaybetmesi kırışıklık oluşumunu arttıran nedenlerin başında gelmektedir. Göz çevresi ince bir deriye ve hassasiyete sahiptir. Yüzün diğer bölgelerine göre göz çevresinde daha erken kırışıklıklar meydana gelebilmektedir. Cildi nemini kaybetmesi sonucu kırışıklıklar ne yazık ki zamanla oluşmaya başlıyor. Bu nedenle göz çevresinin mutlaka özel bir bakıma ihtiyacı vardır. Kaz ayaklarınız belirginleşmeye başlıyor veya göz çevresinde oluşmuş ise doğal yollar ile kaz ayaklarının görünümünü azaltabilir ve kaz ayaklarının oluşumunu engelleyebilirsiniz. İşte doğal yollarla kaz ayaklarında kurtulma yöntemleri…

KAZ AYAKLARINDAN KURTULMAK İÇİN DOĞAL ÖNERİLER

YUMURTA

1 yumurta akını köpük köpük olana kadar çırpın. Göz çevresinden şakaklara doğru yumurta beyazını sürün. Göz çevrenizde 15 dakika bekletin ve durulayın. Yumurta akı maskesini istediğiniz sonucu alana kadar uygulayabilirsiniz.

ALOE-VERA JELİ

Aloe-vera jeli kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Cildin gergin ve pürüzsüz olmasını sağlar. Aloe- vera jelini yaprağından çıkararak gece yatmadan önce göz çevrenize sürün. Sabahları yüzünüzü yıkamanız yeterli. 1 hafta boyunca her gün uygularsanız göz çevresindeki kaz ayaklarının görünümünün azaldığını göreceksiniz.