Kazayağı kırışıklıkları için egzersizler nasıl yapılır?

Kadınlar için en can sıkıcı durumlardan biri de yaş ilerledikçe oluşan kırışıklıklardır. Özelikle yirmili yaşlardan sonra oluşmaya başlayan çizgiler iyi bakım yapılmadığında belirginleşebilir. Genellikle göz çevresi gibi hassas bölgelere erkenden oluşabilen kırışıklıklar aynalara küsmemize neden olabilir. Kırışıklıklara egzersizle savaş açabiliriz. İşye Kazayağı kırışıklıkları için yapılabilecek egzersizler...

Kazayağı kırışıklıkları kişinin mimiklerini çok fazla kullanması, genetik etmenler, çevresel faktörler hassas olan göz çevresini daha fazla etkilemektedir. Beslenme alışkanlıkları, uyku düzeni gibi nedenlerde göz çevresinde kırışıkların oluşmasına neden olabilir. Göz çevresi ince bir yapıdadır ve çok çabuk tahriş olabilir. Maske ve yüz kremi uygulamalarında göz çevresine uygulamaktan kaçınmalıyız. Göz çevresi için uygun krem ve bakım ürünleri kullanmak göz çevresinin bakım ve onarımını sağlar.

KAZAYAĞI KIRIŞIKLIKLARI NEDEN OLUR?

Göz çevresinin uzun süre makyaja maruz kalması ve iyi temizlenmemesi kazayağı kırışıklıklarını arttırır. Yatış pozisyonumuzda oldukça önemlidir. Sürekli aynı yöne ve yüzüstü yatma kazayağı kırışıklıklarına neden olabilir. Sigara alkol gibi sağlığı tehdit eden alışkanlıklar cildin çok çabuk yaşlanmasına neden olur. Yetersiz beslenme ve yetersiz su içmek kırışıklıkların hızla artmasına neden olur. Kazayağı kırışıklıkları pek çok kadının korkulu rüyasıdır. Bitkisel pek çok yöntemin yanı sıra egzersizlerle kan dolaşımı hızlanarak kazayağı kırışıklıklarını durdurabilir ve görünümlerini yok denecek kadar azaltabilirsiniz. İşte kazayağı kırışıklıkları için yapılabilecek egzersizler…

KAZAYAĞI KARŞITI EGZERSİZLER

1.Gözlerinizi kapatın. Kaşlarınızı tüm gücünüzle yukarı kaldırın bu sırada göz kapaklarınızı aşağı doğru esnetin. Bu egzersizi tamamen mimik hareketlerinizle ellerinizi kullanmadan yapmalısınız. 5 saniye ara ile günde 5 kere tekrarlayın.

2.Basit bir yöntem olan bu egzersizle göz çevrenizin yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Gözlerinizi 10 kere yukarı ve aşağı hareket. Ardından 10 kere sağa ve sola bakın.

3.Kaz ayaklarınızı parmak uçlarınız ile aşağı yukarı masaj yaparak ortada sıkıştırın.