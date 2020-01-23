Kepek pek çok kişinin yaşamının bir döneminde yaşadığı sorunlardan biridir. Kafa derisinde kuruluk, kaşıntı ve dökülme ile kendini gösteren kepek, sosyal yaşamı zedeleyici olabilir. Kepek sorunu için uygulanan ilk yöntem kepeğe karşı etkili şampuan kullanımıdır ancak buna rağmen iyileşmeyen kepek sorununuz varda doğal saç maskeleri ile bu sorununuzdan kurtulabilirsiniz. İşte kepek karşıtı maske tarifleri...

KURU VE YAĞLI SAÇLAR

Kuru ve yağlı ciltlerde genellikle kepek problemi ile karşılaşılabilir. Havasız ve kuru ortamlar da bulunanlar da daha sık kepek problemi görülebilir. Yağlı saçların daha fazla sebum üreterek kafa derisinde kepeklenme meydana geldiği gözlemlenmiştir.

CİLT HASTALIKLARI

Egzama ve sedef hastalığı sorunu yaşayanların kafa derisinde kepeklenme problemi ile çok sık karşılaşılabilir. Bu tip hastalıklara göre oluşan kepek sorununun giderilmesi için bu hastalıkların tedavi edilmesi gerekebilir.

KEPEK SORUNUNA KARŞI LİMON SUYU MASKESİ

Limon suyunda yüksek miktarda asit bulunabilir. Cildi temizler, kepek ve mantar oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Yarım limon suyunu yarım çay bardağı yoğurt ile karıştırın. Saç derinize ve saçlarınıza uygulayın ve 20 dakika bekleyin. Ardından saçlarınızı yıkayarak iyice temizleyin. Haftada 2 defa uygulayarak daha iyi sonuçlar almanız mümkün.

ASPİRİNLİ KEPEK MASKESİ

Aspirin saçlarda oluşan kepeği gidermeye yardımcı olur.

2-3 tane aspirini iyice ezin. Saçınızı yıkadığınız miktarda şampuanı alın ve bir bardağa koyun içerisine aspirini ilave edin ve iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı saç diplerinize sürün ve 5 dakika bekletin ve daha sonra saçlarınızı su ile yıkayarak durulayın.