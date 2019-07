Kepek nedir, nasıl geçer? Evde doğal yollarla kepek sorununu çözün

Özellikle koyu renkli kıyafet giyildiğinde üzerimize dökülen kepekler hijyenden uzak ve kişiye bakımsız bir görünüm verir. Sürekliliği devam eden kepek adeta çekilmez bir hal almaktadır. Kullanılan şampuanların ve bazı kozmetik ürünlerin saç kepeklenmesini arttırdığı gözlemlenmektedir. Saç kepeklenmesinin genellikle kuru cilde sahip kişilerde daha sık görüldüğü söylenmektedir. Ancak bu bilginin ne kadar yanlış bir tanım olduğu günden güne ispatlanıyor. Kuru, yağlı her cilt tipinde kepeklenme oluşabiliyor. Kafa derisindeki ölü derilerin atılmasıyla gözle görülür şekilde fark edilen kepek kişiye son derece huzursuzluk verebiliyor. Mevsimsel değişiklikle pek ilgisi olmayan kepek yaz kış her dönem görülebilmektedir. Kepek kafa derisi iltihabıdır ve asla bulaşışı değildir. Saç derisini her gün yıkayarak kepekten kurtulma olasılığı çok düşük olacaktır. Hiçbir dermatalog bunun doğru olduğunu savunmaz. Her gün yıkanan kafa derisi doğal yağını kaybederek saçların kuru, cansız ve bakımsız bir görünüm kazanmasına neden olur.

KEPEĞİ TETİKLEYEN ETKENLER

Stres

Endişe ve kaygı

Sağlıksız beslenme

Hijyen eksikliği

KEPEK NASIL GEÇER?

Kepek sorunu yaşayanlar bir takım çarelere başvururlar. Kepekten kurtulmak adına kullanılan şampuanlar bırakıldığı anda kendini yeniden göstermektedir. Bu nedenle kepekten kurtulma da en kuvvetli yöntem doğal malzemelerle cildi tahriş etmeden yapılacak bakımlar başta gelmektedir. Öyleyse bu doğal yollar nelerdir?

DOĞANIN MUCİZESİ SİRKE

Henüz saçlarınızı yıkamadan önce saç diplerine süreceğiniz sirke kafadaki gözenekleri açarak kafanın ölü derilerden uzaklaşmasını sağlayacaktır. Bir diğer yöntem ise durulama suyuna ekleyeceğiniz bir kahve fincanı sirke ile saçınızı durulayabilirsiniz. Bu işlem saçlarınızı kepekten arındıracak ve oluşumunu engelleyecektir.

KARBONAT

Duş öncesi saç diplerinize uygulayacağınız karbonat saç diplerinin hijyenini sağlayacak ve kafa derinizin adeta oksijen aldığını size hissettirecektir. Karbonatı uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli husus saçınıza şampuan sürmemek olacaktır. Bu uygulamayı haftada 2-3 defa yapabilirsiniz.