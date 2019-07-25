Keratin nedir? Keratin bakımı ne kadar sürede yapılmalıdır?

Son yıllarda sıklıkla tercih edilen keratin saçların bakımını profesyonel anlamda sağlamaktadır. Keratin içeriğinde bulunan yüksek vitamin ve minarellerle saç, tırnak ve dişte bulunan güçlü ve etkili bir protein olarak tanımlanmaktadır. Peki keratin tam olarak nedir? Keratin bakımı ne kadar sürede yapılmalıdır?

Yıpranmış ve şekil bozukluğu olan saçların yenilenmesini ve bakımını sağlar. Saç bakımı ile yakından ilgilenen ve saçlarını bakım ve onarımına önem veren kişilerin sıklıkla tercih ettiği keratin profesyonel yardımla saçların doğal nemine ve yumuşaklığın geri kazanmasına yardımcı oluyor. Saçımızda mevcut olan mineral ve protein azaldıkça saçlarda dolanmalar, kırılmalar oluşmaktadır. Dolayısıyla bu hale bürünmüş saçların kurtarılmasında keratin önemli bir rol oynamakta saçların düzgün ve parlak bir hal almasını sağlamaktadır. Zaman zaman uyguladığımız saç boyaları, fön, düzleştirici ve maşalar saçların yanmasına hatta kopmasına bile yol açabiliyor. Keratin bu anlamda saçlarda kısa zamanda sağladığı profesyonel bakımla adeta bir kurtarıcı olarak görülmektedir.

KRETAİN NEDİR

Keratin saçınızı, cildinizi ve tırnaklarınızı oluşturan protein türüdür. Keratin ayrıca iç organlarınızda ve bezlerde bulunabilir. Keratin, vücudunuzun ürettiği diğer hücrelere göre çizilmeye veya yırtılmaya daha az eğilimli koruyucu bir proteindir.

KERATİN BAKIMI NE KADAR YAPILMALIDIR?

Keratin uygulama aşaması ve sıklığı tamamen saçın bu yönteme ne kadar ihtiyacı olduğu ile ilgilidir. Daha az yıpranmış saçlarda daha etkili bir görünüm sağlamasının yanı sıra aşırı yıpranan saçlarda bu işlem hem daha uzun hem de etkisi saçın son durumuna göre değişmektedir. Çok fazla yıpranan saçlar genellikle kesim işlemi ile onarım yoluna gidilmektedir. Keratinin en önemli amacı cansız ve yıpranmış saçların kesim işlemi görmeden onarılmasını sağlamaktadır. Cilt gibi saç bakımı da oldukça önemlidir. Saçlara zaman zaman düzenli bakım uygulamak ve en önemlisi saçlara sürekli bir takım işlemlere maruz bırakmamak saçların sağlıklı ve düzenli uzamasını sağlayabilir. Saçın artık aşırı kuru ve cansız bir görünüm aldığı son aşamalarda sıklıkla tercih edilen keratin her ne kadar kurtarıcı olsa da saçların oksijen almasını önleyerek saçı aslında daha da yıprattığı düşünülmektedir. Bu nedenle kesim görmüş olması gereken uzunlukta tercih edilen saçlar için kullanımı daha doğru bir seçim olacaktır.