Keratin saç düzleştirir mi? Doğal saç düzleştirme yöntemleri…

Saçınız kıvırcık, dalgalı, düz saç tiplerinden hangisi olursa olsun zamanla bozularak canlılığını kaybedebiliyor. Saç düzleştiriciler ve fön makinelerinin saçı kurutması ile saç doğal nemini kaybederek sönük, kuru ve bakımsız bir hale gelebiliyor. Peki saç doğal yollarla nasıl düzleştirilir? Keratin saç düzleştirir mi? İşte doğal saç düzleştirme yöntemleri...

Yumuşacık ve düz saçlara sahip olmak herkesin hayalidir fakat saçlara işlem yaptırmamak biz kadınların elinde değil. Çevresel faktörler, düzensiz ve yetersiz beslenme cilt ve saç sağlığımızı yakından ilgilendirir. Keratin yalnızca saçımız için değil aynı zamanda tırnaklarımız için de gerekli protein içerir. Keratin bakımı saçların kopması, yanması ve incelmesi durumunda yapılan saç bakımıdır. İşte keratin hakkında bilmeniz gerekenler ve doğal saç düzleştirme yöntemleri…

KERATİN NEDEN UYGULANIR?

-Kıvırcık ve dalgalı saçları 5-6 ay gibi bir süre için kalıcı olarak düzleştirir.

-Yıpranmış ve kurumuş saçların güçlenmesini sağlar.

-Saçların gürleşmesini ve parlamasını sağlar.

Keratin bakımını kıvırcık ve dalgalı saçlı kişiler tercih ederler. Her ne kadar saçlarının düz olmasını isteyenler bu işlemi uygulatsa da keratin saçların onarılmasını, bakımını ve düzleşmesini sağlar.

Düz saçlar her zaman bakımlı ve kolay şekli alabilen saç tipidir. Saçlar her ne kadar düz olursa olsun yine yapılan işlemler saç yapısını zamanla bozarak saçların yıpranmasına sebep olur. Saçlar için pek çok hazır maske ve bakım ürünü bulunsa da bunu doğal yollarla karşılamak saçların hızlı bir şekilde güçlenmesini ve saçların etkili ir şekilde onarılmasını sağlar. Öyleyse doğal yollarla saçlarınızı düzleştirmek için uygulayabileceğiniz o yöntemler…

SÜT İLE SAÇ DÜZLEŞTİRME

Süt saç foliküllerini güçlendirir. Mükemmel bir nemlendiricidir kuru ve yıpranmış saçların nemlenmesini sağlar. Saç için gerekli en önemli besin kaynağı proteindir. Protein saçların hızlı bir şekilde uzamasını ve parlamasını sağlar. Saçlarınızı bu yöntemle düzleştirebilirsiniz. Boş bir sprey şişesine süt ilave edin ve saçlarınızın her bölgesine bu spreyi sıkarak nemlendirin. 30-40 dakika sonra saçlarınızı ılık su ile yıkayın. Saçlarınızı süt kokusundan arındırmak istiyorsanız saçlarınız henüz ıslakken az miktarda hoşunuza giden bir kokuyu sıkabilirsiniz. Haftada 2-3 kez uygulayarak daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI VE YUMURTA

Zeytinyağı ve yumurta saçları besler. Parlaklık ve yumuşaklık kazandırır.2 yumurta ile 2 yemek kaşığı zeytinyağını temiz bir kapta iyice çırpın ve bu karışımı saç diplerinizden uçlarına kadar güzelce yedirin. 1 saat sonra durulayın.