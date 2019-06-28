Kil maskesi tarifleri: Yağlı, kuru, karma ciltler için kil maskesi nasıl yapılır? Kil maskesi faydaları nelerdir?

Mucizevi bir ürün olan kil içerisinde birçok değerli mineraller barındırır. Kil doğanın bize verdiği eşsiz bir doğal üründür. Antik çağlardan bugüne erişmiş olan kil sayesinde cildiniz adeta yeniden doğuyor ve genç bir görünüm kazanıyor. Günümüzde çok sık kullanılan kili evde de uygulamak mümkün.

Kil maskesi toprağın yararlı minerallerin yanardağın içinden çıkan lavlardan dolayı içerisinde birçok mineraller bulunur. Kil maskesini kendiniz cildinize hatta saç diplerinize bile uygulayabilirsiniz. Cilt ve saça uygulandığında derinin oksijen almasını ciltte oluşan yağın ve kirin yok olmasını sağlar. Kil maskesinin yapımı oldukça kolaydır. Haftada kendinize bir gün oluşturarak uygulayacağınız kil maskesi görünümünüzde büyük fark yaratacaktır. Kil maskesini sorununuz düzelene kadar haftada bir sonrasında ayda bir yapmanızda fayda vardır. İçerisinde demir, aliminyum , kalsiyum ve çinko gibi yararlı mineraller barındırır. Cildin yağ oranını dengeler ve fazlasını alarak ciltte orantı sağlar. Kil maskesi cildi derinlemesine temizler. Ciltte birikmiş toksinleri ve kiri temizler. Kil alabileciğiniz tatil beldelerinden boş dönmemenizi tavsiye ederim. Kendiniz küçük bir kavanoza koyarak evinizde düzenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Kil maskesi yaparken öncelikle saç diplerinize sürüp ortalama yarım saat beklettikten sonra cildinize hatta dekolte bölgenize sürerek on beş dakika bekletip duş alarak düzenli kullanımda cilt sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz. Saçlarınız ve cildiniz tertemiz ve yumuşacık olacaktır. Kili yalnızca saç ve yüzünüze değil tüm vücudunuza uygulayabilirsiniz. Görünümü hoş olmayan siyah noktalar , sivilceler için etkili bir çözümdür.

Kil maskesi kan dolaşımını hızlandırarak cildinizin renk dengesini düzenler, gençleştirir, gözenekleri sıkılaştırır ve pürüzsüzleştirir. Kil maskesinin de çeşitleri vardır bunlar kırmızı, yeşil, mavi, sarı ve pembedir. Hepsinin içerisinde ki mineraller cildinizi derinlemesine temizler ve cildin onarım ve bakımını sağlar. Cildinizdeki değişime hazırsanız gelelim kil maskesi tariflerine;

1) KARMA VE YAĞLI CİLTLER İÇİN KİL MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;

– 2 tatlı kaşığı kırmızı kil

– 1 tatlı kaşığı elma suyu

– 1 yemek kaşığı limon suyu

– 1 çay kaşığı vazelin veya herhangi bir nemlendirici krem

Yapılışı;

Tüm bu malzemeleri biraz su ilave edip karıştırarak cildinize uygulayın. Yaklaşık yirmi dakika sonra cildinizi durulayın. Maskeyi temizledikten sonra cildinize krem sürerek nemlendirin

2) KURU CİLTLER İÇİN KİL MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;

– 1 yemek kaşığı toz yulaf

– 1 çay bardağı papatya çayı

– 2 yemek kaşığı beyaz kil

– 4 5 damla zeytinyağı

Yapılışı;

Cildinize uygulayın ve bol su ile durulayın. Cildiniz nemlenecek aynı zamanda tazelik ve dirilik kazanacaktır.

3) 1) SİYAH NOKTALAR İÇİN KİL MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;

– 1 çay kaşığı yeşil kil

– 1 tatlı kaşığı papatya suyu

Yapılışı;

Bu maskeyi krem kıvamına getirip cildinize uyguladıktan sonra bol su ile durulayın. Maskeyi yaptıktan hemen sonra bile yenilemeyi farkedeceksiniz.