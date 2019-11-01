Kil ve karbon peelingi nasıl yapılır? Doğal peeling tarifleri…

Kil ve karbon peelingi nasıl yapılır? Doğal peeling tarifleri…

Cilt sürekli olarak pul pul dökülmeye başlar ve pürüzsüz olan cilt hücreleri cildin yüzeyine kadar ilerlemeye başlar. Pul pul dökülme ölü ve donuk cilt hücrelerini fiziksel veya kimyasal olarak uzaklaştırır. Peeling bu süreci hızlandırmaya ve cildin daha genç görünmesine yardımcı olur. Peki, kil ve karbon peelingi nasıl yapılır? Doğal peeling tarifleri…

Peeling yapılmadığında ölü cilt hücreleri cildin yüzeyinde sıkışabilir. Bu tıkanmış gözenekler, koyu renkli lekelere, pürüzlü cilt dokusuna, kırışıklıkların daha belirgin olmasına, ciltte donukluğa ve kuruluğa yol açabilir. peeling, ölü hücrelerin yok edilmesini sağlar, bu sayede daha pürüzsüz, daha parlak ve sağlıklı cilt ortaya çıkabilir. Peelingin birçok çeşidi bulunabilir. Son günlerde sıklıkla uygulanan kil ve karbon peelinginin cilde çok sayıda olumlu etkileri vardır. Tüm cilt tipleri için kullanıma uygundur. Ancak haftada 1-2 defa uygulamak yeterli olabilir.

KİL VE KARBON PEELİNGİNİN FAYDALARI

-Gözeneklerin görünümünü en aza indirebilir.

-Siyah noktaları azaltmaya yardımcı olur.

-Fazla yağı kontrol eder.

-Cilt dokusunu yumuşatır, pürüzsüzleştirir ve canlandırır.

-İnce çizgilerin oluşumunu azaltır.

-Cildin berraklığını arttırır.

-Cilt tonunu eşitler.

-Cildin gençleşmesine yardımcı olur.

KİL VE KARBON PEELİNGİ NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler;

1 çay kaşığı aktif karbon

1 kaşığı bentonit kili

2 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı su

1 çay kaşığı karbonat

Yapılışı;

Tahta veya plastik bir kabın içerisinde tüm malzemeler karıştırılarak elde edilir. Bentonit kili metal ile bir araya geldiğinde etkilerini yitirebilir. Hazırlamış olduğunuz maskeyi göz çevreni hariç yüzünüze uygulayın ve 15 dakika sonra cildinizi durulayın.

ZEYTİNYAĞI VE ŞEKER PEELİNGİ

Malzemeler;

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı toz şeker

Yapılışı;



Kasenin içinde zeytinyağı ve şekeri karıştırın. Dairesel hareketlerle cildinize uygulayın ve son olarak ılık su ile durulayın.