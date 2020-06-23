Zayıflamaya yardımcı bazı besinler iştahı etkilemenin yanı sıra sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzına dahil edildiğinde kilo vermenize yardımcı olurlar.Besin içeriği yüksek olan özellikle protein ve lif açısından zengin yiyecekler daha hızlı kilo vermenizi sağlayabilir. Peki, kilo vermeye yardımı sağlıklı atıştırmalıklar nelerdir?

Çağın en büyük sorunlarından biri olan obezitenin engellenmesine yardımcı olan bu sağlıklı atıştırmalıklar kilo problemini ve beraberinde gelen birçok hastalığı önlemek için mükemmel besinlerdir.

Uzmanlara göre meyve, sebze, kepekli tahıllar ve yoğurt gibi bazı gıdaların kilo kaybı için ideal besinler olduğu savunuluyor. Yapılan diğer çalışmaya göre ise kızarmış yiyecekler, şekerli içecekler ve işlenmiş ürünler kilo alımını arttırmaya neden olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda kilo vermek için beslenme listenizden kızarmış, şekerli, yağ oranı yüksek yiyecekleri ve işlenmiş yiyecekleri çıkarmanız iyi bir seçim olabilir.

Kilo verirken tükettiğiniz gıdaların daha az kaloriye sahip olmaları ve doygunluk hissini sağlamaları gerekir. Besinlerde bulunan posa miktarı, içeriğindeki su miktarı ve protein oranı tokluk hissine sebep oluyor. Peki hangi besinler kilo vermenize yardımcı olur? Zayıflamak için doyurucu sağlıklı atıştırmalıklar nelerdir? İşte doygunluk hissi yaratarak kilo vermenize yardımcı olan bazı besinleri sizler için derledik.

YUMURTA

Yumurta tokluk hissi yaratan güçlü bir besindir. Yüksek protein içeriği ile besleyici özelliğe sahiptir. Ayrıca tok tutucu ve enerji verici özelliği ile halsizlik sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

YEŞİL YAPRAKLI YİYECEKLER

Kilo kaybetmenize yardımcı olacak yeşil yapraklı sebzeler karbonhidrat ve kalori miktarı düşük ancak lif içeriği yüksek yiyeceklerdir. Yeşil yapraklı yiyecekleri tüketmek kalori arttırmadan yemeklerinizi zenginleştirir. Ayrıca yağ yakımına yardımcı birçok vitamin, antioksidan ve mineraller içerirler.

AZ YAĞLI ETLER

Tavuk, hindi ve balıklar yüksek oranda protein içerirler ve uzun süzer tokluk hissi yaratırlar. Beslenme listenizde az yağlı et, tavuk hindi ve balığa yer verebilirsiniz.

BAKLAGİLLER

Bu gıdalar protein ve lif içeriği yüksektir ve tokluk hissine yol açarlar. Bitkisel protein kaynaklı fasulye, nohut, börülce, mercimek gibi kurubaklagiller doygunluk hissi sağlayacak etkili besinlerdir.

YOĞURT

Protein açısından zengin olan yoğurt ayrıca içeriğindeki CLA “Konjuge linoleik asit” özellikle karın bölgesindeki yağlanmayı azaltarak uzun süre tokluk hissine neden olur.