Kim Kardashian 90’lardan ilham aldı makyaj koleksiyonu çıkardı

Kim Kardashian, son birkaç gündür çeşitli paylaşımlar yaparak kafaları karıştırmıştı. KKW Beauty markasından bir seri çıkaracağının duyurusunu yapan ve ipucu olarak da 90’lara gönderme yapan Kardashian ‘Matte Smoke’ ve ‘Matte Cocoa’ isimli iki farklı seriyi 16 Ağustos’ta satışa çıkaracak.

Sosyal medya hesabından takipçilerine yeni seri müjdesini veren ve ‘Yeni nostaljik koleksiyon için çok heyecanlıyım’ diyen Kardashian’ın yeni koleksiyonunda iki adet 10'lu far paleti, yeniden formülize edilen mat yapılı 6 ruj, 6 dudak kalemi ve 5 göz kalemi yer alacak. Serideki ‘Smoke 155 dolar, ‘Cocoa’ ise 145 dolardan satılacak.