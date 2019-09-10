Kim Kardashian kozmetik markası için Winnie Harlow ile işbirliği yaptı

Kim Kardashian'ın sahibi olduğu KKW Beauty markası ünlü model Winnie Harlow ile işbirliği yaptı ve özel bir koleksiyon hazırladı. Kim, Harlow için 'Ona aşırı saygı ve hayranlık duyuyorum' dedi...

TV şovu yıldızı ve kozmetik markası sahibi Kim Kardashian, yeni projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kardashian, şimdi de KKW Beauty için ünlü model Winnie Harlow ile işbirliği yaptı.

İlk çıkışını America's Next Top Model yarışması ile yapan, vitiligo hastalığından dolayı genç yaşlardan dolayı negatif tepkilerle karşılaşan Winnie ile fotoğrafçı Greg Swales’e poz veren Kim, ünlü model ile özel bir koleksiyon hazırladı.

Kim ve Winnie’nin 13 Eylül'de çıkacak olan 12'li far paleti, parlatıcı ve üç çeşit rujdan oluşan KKW x Winnie koleksiyonunun tanıtım fotoğraflarındaki benzerlikleri ise dikkat çekiciydi…