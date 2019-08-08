Kim Kardashian, Kylie Jenner, Lady Gaga, Rihanna ve daha pek çok ünlü isim artık kozmetik sektöründe

Kylie Jenner, Kim Kardashian, Rihanna, Lady Gaga derken şimdi de Ariana Grande kozmetik dünyasına girmeye hazırlanıyor... Ünlü isimlerin güzellik sektörüne adım atması ise 'Paranın kokusunu alan marka kuruyor' yorumlarına neden oluyor. İşte marka çıkaran isimler ve kazançları...

‘İlk aklınıza gelen dünyaca ünlü kozmetik markası nedir?’ diye sorsak, Kylie Kozmetik, KKW Beauty ya da Fenty markalarını saymanız muhtemel… Zira dünyada en iyi satış yapan 3 marka Kylie Jenner, Kim Kardashian ve Rihanna’ya ait. Üstelik Kylie, kozmetik markasından kazandığı paralarla şu an dünyanın en genç milyarderi unvanına sahip oldu. Kylie bu kadar çok kazanmaya başlayınca, günümüzde kozmetik sektörü de günden güne ilerlemeye başladı. Eskiden olmasa da son birkaç yıldır herkesin kozmetiğe yönelmesi ve marka kurması sosyal medyanın da gündeminde. Öyle ki ‘Paranın kokusunu alan marka çıkarıyor’ gibi cümlelere sıklıkla rastlayabilirsiniz.

Muhtemelen Kylie Jenner, kozmetik sektörüne likit rujlar çıkararak girdiğinde bu kadar büyüyeceğini ve sadece rujdan 900 milyon dolara sahip olacağını tahmin etmiyordu ama şu an adeta bir imparatorluk kurmuş durumda. Aynı şekilde ablası Kim Kardashian da kozmetik markasıyla en çok kazanan isimleri arasında yer alıyor. Kim’in kazancı ise 370 milyon dolar…

Kylie’den sonra ise Rihanna, güzellik sektöründe hatırı sayılır bir paya sahip oldu. Kozmetikten kazancı tam olarak ne kadar bilemiyoruz ama toplam serveti 600 milyon dolar. Ülkemizde de satışı olan Fenty ile dünyanın pek çok ülkesine ulaşan Rihanna’nın çıkardığı ürünler çoğu zaman anında tükeniyor…

Bu üç isim dışında 300 milyon dolarlık servete sahip olan Lady Gaga ve Victoria Beckham da yine kozmetik sektörüne adım attı. Gaga henüz yolun başında olsa da Beckham daha önce başka markalara makyaj koleksiyonları hazırladığı için daha tecrübeli diyebiliriz…

Tasarımcı kimliği ile öne çıkan Beckham, sadece giyim koleksiyonundan 100 milyon dolar servet yaptı. Beckham ailesinin ise 769 milyon sterlin serveti var. Bakalım kozmetikle bu rakamlar kaç katlanacak!

Dünyanın en çok kazanan modeli olarak 2019'a damgasını vuran Kendall Jenner, kendi yolunu çizdi ve kardeşleri gibi güzellik sektörüne girdi. Geçtiğimiz kış, parfümden duş jeline, renkli makyaj ürünlerinden tırnak ürünlerine kadar geniş bir alanda ‘Kendall’ ve ‘Kendall Jenner’ ismini tescillettiğini ve bu isimlerle kozmetik dünyasına gireceği duyuran süpermodel, şimdilik ağız bakım ürünlerini piyasaya çıkardı. Kendall’ın serveti kardeşlerine göre çok düşük. Sadece 25 milyon dolar…

Şimdi de ünlü şarkıcı Ariana Grande kozmetik sektörüne girmeye hazırlanıyor. Dünyaca ünlü şarkıcı son hit'i olan “Thank You, Next” şarkısından ilham alarak bir parfüm hazırladı ve bunu da 18 Ağustos’ta piyasaya çıkaracak. Daha sonra ise vücut losyonları, fırçalar ve duş jelleri çıkaracak… Ariana’nın kazancı 50 milyon dolar…

Saydığımız bu popüler isimler dışında, yıllar önce kozmetik markası kurup, adını pek duyuramayan ama kendilerine has bir müşteri kitlesi oluşturan ünlü isimler de var. Eva Mendes, Miranda Kerr, Drew Barrymore, Salma Hayek, Jessica Alba, Cindy Crawford, Madonna gibi… Türkiye’de de pek çok oyuncu, vlogger ya da influencer kozmetik dünyasının büyülü dünyasına kendini kaptırdı. Ne var ki hiç biri başarılı olamadı…

Kozmetik markası çıkarmış olabileceğine ihtimal vermeyeceğiniz isimlerden biri Jessica Alba. 2012 yılında, kızının adını verdiği The Honest Company markasını kuran ünlü

oyuncu, yüzde yüz doğal içeriklerden hazırlanan ürünleriyle 2015 yılında 1,7 milyar dolarlık satış yapmıştı…

Eva Mendes’in Circa Beauty adında bir markası bulunuyor ve hala aktif olarak satış yapıyor. Ne var ki dünyada pek çok kişi bu markadan bi haber… “Makyaj masalarında yeterince zaman geçirdim, kadınların nasıl kusursuz görüneceğini biliyorum” diyen yıldız, markasını 2015 yılında kurdu.

Salma Hayek de kozmetik dünyasına adım atan isimlerden. Kimya devi CVS işbirliğiyle Nuance adında bir marka yaratan Hayek’in koleksiyonunda saç bakım, cilt bakım ve makyaj ürünleri bulunuyor ve hepsi doğal özlerden hazırlanıyor. Ünlü isim bundan yaklaşık iki yıl önce kozmetik markasından 85 milyon dolar kazanmıştı.

Drew Barrymore da tıpkı Eva Mendes ve Jessica gibi daha Kylie Jenner, Kim Kardashian kozmetik sektöründe yokken kurmuştu Flower markasını. Kendi makyaj alışkanlıklarından ilham alarak kurduğu Flower, 5-14 dolar gibi çok uygun fiyatlara satıldığı için 2013’te oldukça yüksek bir satış elde etmişti.

1990’lara damgasını vuran Cindy Crawford da Meaningful Beauty adlı bir kozmetik markasına sahip. İyi yaş almak isteyen kadınları hedef alan marka, daha çok anti-aging ürünler satıyor.

Madonna’nın da MDNA Skin adında bir kozmetik markası var ve içinde sadece makyaj değil, cilt bakımı, yaşlanma karşıtı kremler, teknolojik aletler gibi pek çok ürünü barındıyor.

Şu an üçüncü çocuğuna hamile olan eski Victoria’s Secret meleği Miranda Kerr, kullandığı ürünlerdeki kimyasallardan rahatsız olunca, kendi markasını kurmaya karar veriyor ve ortaya Kora Organics çıkıyor. 2006’da kurulan markada tamamen organik ürünler satılıyor.

Ve son olarak Gwyneth Paltrow… Goop adlı sağlıklı yaşam sitesi kurduktan sonra, aynı isimle güzellik dünyasına da giriş yapan ünlü oyuncu, üç yıl önce kozmetik serisi çıkardı. Miranda Kerr’de olduğu gibi Paltrow’un ürünleri de tamamen organik ve rafine ürünlerden oluşuyor.