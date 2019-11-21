Kim Kardashian Kylie Jenner’ın kozmetik markasını satması hakkında ilk kez konuştu

Dünyanın en genç milyarderi unvanına sahip olan Kylie Jenner, geçen hafta Kylie Cosmetics markasının yüzde 51’lik kısmını Coty şirketine 600 milyon dolara sattı. Süreç hakkında annesi Kris Jenner, Kylie’nin çok doğru bir hamle yaptığını söyledi, gözler Kim Kardashian’a çevrildi.

Kardeşi Kylie ile birlikte pek çok kez makyaj koleksiyonu çıkaran Kardashian, yaklaşık bir haftadır sessizliğini koruyup satış hakkında yorum yapmayınca ‘Kıskançlık’la suçlandı.

Dedikodular alıp başını giderken, Kardashian’dan dün akşam bir açıklama geldi ve “Kardeşimle gurur duyuyorum” dedi. Kıskançlık iddialarını bitirmek için sosyal medya hesabından bir yazı yazan Kim “Pek çok şirket teklif veriyordu ve markasını satın almak istiyordu. Kylie, şirketinin yarısını satma kararını yaklaşık bir yıl önce vermişti ve bunu yapmak istiyordu” şeklinde konuştu.



39 yaşındaki reality show yıldızı, “20'li yaşlarının başında bir iş kurup başarıya ulaşması ve bunu da sevdiği bir alanda yapıyor olması ilham verici ve harika bir şey. Onunla gurur duyuyorum” diye devam etti.