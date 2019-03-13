Kim Kardashian poposu isteyene zeytinyağlı tehlikeli çözüm

Kim Kardashian, Beyonce ve Nicki Minaj gibi büyük kalçalara sahip olmak isteyen kadınlar estetik cerrahlara koşuyor. Ancak bu işlem için artan talebin oluşturduğu karanlık bir iş alanı var: Tehlikeli ve illegal kalça enjeksiyonu. Uzmanlar, kadınları dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri konusunda uyarıyor.

FBI istatistiklerinin bilgilerine göre, kendini kalça büyütme işlemi yapan doktorlar olarak tanıtan kişi sayısında artış yaşanmış. Dünyanın her köşesinde kalça büyütme işlemi yapıldığını ve bu sahte doktorların insan hayatını tehlikeye attığını belirten Estetik Uzmanı Emre Korkmaz, operasyon düşünenleri uyarıyor…

Korkmaz, dolandırıcıların, tıbbi bakımdan güvenli bir işlem olan vücudun bir yerinden yağ alıp başka bir bölgesine enjekte etme işlemi yerine, zeytinyağı ya da süper yapıştırıcı ürünler enjekte ettiklerini belirtiyor: “En kötüsü de sahte kalça büyütme işleminin belirtilerinin ortaya çıkması aylar sürüyor. Kalça büyütme dolandırıcılarının kurbanları yeni kalçalarından mutlu ve özgüvenli bir şekilde yaşamaya başlarken, ağrıların ve görüntüde bozulmaların ortaya çıkması ile hayal kırıklığına uğruyor.”

Kalça büyütme operasyonu düşünenler için de bilgi veren Korkmaz “Plastik cerrahi şarlatanları genellikle indirimli fiyatlarla büyük vaatlerde bulunurlar. Fiyat çok ucuz ise şüphelenmelisiniz” diyor.

Sahte cerrahlar ucuza muhteşem sonuçlar elde etmekten söz ettiklerini söylediklerinde o merkezden uzaklaşmaları gerektiğinin de altını çizen Emre Korkmaz “Size operasyon yapacak cerrahın ulusal plastik cerrahi derneğine üye olup olmadığını, plastik cerrahi sertifikası olup olmadığını ve yaptırmak istediğiniz işlem için gerekli eğitimi almış olup olmadığını mutlaka araştırın” diyerek uyarıyor…