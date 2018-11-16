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Kim Kardashian ve Kylie Jenner yeniden işbirliği yaptı
Kim Kardashian ve Kylie Jenner yeniden işbirliği yaptı
TV şovu yıldızları Kim Kardashian ve Kylie Jenner bir kez daha güçlerini birleştirip ikinci kez makyaj koleksiyonu çıkarıyor...
Güzellik 16 Kasım 2018 - 15:32

Kim Kardashian ve Kylie Jenner kardeşler her zaman birbirine destek olma konusuda oldukça cömertler. Yaklaşık 7 ay önce KKW x Kylie Cosmetics adında bir marka yaratan kardeşler şimdi yeniden işbirliği yapmaya karar verdi.
kim-and-kylieKardashian ve Jenner, Black Friday yani Kara Cuma’da satışa çıkması beklenen koleksiyon için kamera karşısına geçti. Kardeşler, toprak tonlarının baskın olduğu çekimleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak müjdeyi verdiler…
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