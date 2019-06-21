Kim Kardashian yeni vücut makyaj ürününü büyükannesi üzerinde de denedi

Her seferinde sedef hastalığından rahatsız olmadığını dile getirse de, Kim Kardashian öyle bir ürün piyasaya çıkardı ki, değil sedef hiçbir kusurunuz görünmüyor. Tabii bu durum için pek çok kişi 'Kandırmaca' yorumunda bulunuyor.

KKW Beauty markasının sahibi Kim Kardashian, yeni bir vücut makyaj ürününü bugün piyasaya çıkardı. Ürün tam olarak bir vücut fondöteni… Yani tüm vücudunuza sürdüğünüzde pürüzsüz bir cilde sahip oluyorsunuz.

Kardashian, bu yeni ürününe öyle güveniyor ki, piyasaya çıkana kadar neredeyse denemediği kimse kalmadı. Tabii önce kendi bacaklarında denedi. Sedeflerinin tamamen kapandığını gösterdi ve ardından 84 yaşındaki anneannesinin elindeki değişimi gözler önüne serdi.

38 yaşındaki reality şov yıldızı Kardashian, büyükannesinin ellerini ve kollarını şeffaf pudrayla pürüzsüzleştirme anını ise sosyal medya hesabından paylaştı. Kardashian ürünü antrenörünün vücudunda da denedi.

Tabii videolarda insanların bir anda genç ve pürüzsüz bir vücuda sahip olması merak uyandırdı fakat ürünü eleştirenler de vardı. Yapılan bu işlemin ‘Kandırmaca’ olduğunu düşünenler bir hayli fazlaydı…