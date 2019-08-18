Kırışıklık gidermede en etkili maskeler! En etkili kırışık maskesi nasıl yapılır?

Kırışıklık gidermede en etkili maskeler! En etkili kırışık maskesi nasıl yapılır?

İyi bir uyku, sağlıklı besinler, yeterli ve dengeli beslenme hayat kalitemizi arttırarak gün içerisinde daha enerjik ve pozitif olmamızı sağlar. Egzersizler bizim canlanmamıza ve mutluluk hormonumuzun artmasına neden olacaktır. Bunların dışında etkili kırışıklık malzemeleri ile yıllara meydan okuyabilirsiniz. İşte kendi imkanlarınızla hazırlayabileceğiniz en etkili kırışıklık maskeleri…

Birbiri üzerine geçen yıllar, çevresel faktörler, beslenme tarzı kırışıklıkların belirginleşmesinde en büyük etkenler olabiliyor. Tabi önlem alarak ya da cildinize iyi bakarak kırışıklıkları azaltmanız da mümkün. İşte en etkili kırışıklık maskeleri ve tarifleri…

EN ETKİLİ KIRIŞIK GİDERİCİ MASKELER

ARI POLENİ İLE KIRIŞIKLIK MASKESİ TARİFİ

Polen ciltte yaşlanma etkilerin azalmasına, içerdiği amino asitler ile cildi korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda arı poleni hücrelerin hızlı bir şekilde yenilenmesini sağlar

Malzemeler;

1 tatlı kaşığı arı poleni

1 tatlı kaşığı hakiki zeytinyağı

1 yumurta sarısı

Yapılışı;

Bir çatal yardımı ile maskeyi çırparak cildinize sürün ortalama 20 dakika sonra arı poleni maskesini soyarak kaldırabilirsiniz. Bu uygulamayı haftada bir deneyebilirsiniz.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI İLE KIRIŞIKLIK MASKESİ TARİFİ

Yüksek oranda E vitamini içeren üzüm çekirdeği yağı harika bir antioksidan kaynağıdır. Omega 3, omega 6 ve omega 9 yağ asitlerini içerisinde barındırır.

Malzemeler;

1 çay kaşığı üzüm çekirdeği yağı

3 adet kırmızı üzümün suyu

1 tatlı kaşığı süt kaymağı

Bir tatlı kaşığı kil

Yapılışı;

Malzemelerin tümünü karıştırın ve cildinize sürün 25 dakika sonra cildinizden ovarak durulayın. Dilerseniz üzüm çekirdeği yağını pamuk yardımı ile cildinize ve vücudunuza az miktarda sürebilirsiniz.