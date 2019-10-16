Kırışıklıkların giderilmesinde en etkili yağ hangisi?

Cilt bakımında doğal yağların faydalarını sıralayan Uzm. Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, kırışıklıklarda, güneşin zararlı etkilerinden korunmada ve nemlendirmede etkili olan yağları sıraladı.

Birçok dış etkenin cilde zarar verdiğini belirten Zade Vital Medikal, Uyum ve Farmakovijilans Müdürü Uzm. Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu, “UV ışınlara maruziyetimizin arttığı bu çağda, hava kirliliği ve stresin de etkisiyle oksijen radikallerinin en fazla hasar verdiği dokumuz. Birçok kimyasal barındıran makyaj ürünlerinden de yeterince zarar gören cildi, doğal takviyelerle desteklemek önemli.” açıklamasını yaptı. Peki cilt bakımında hangi yağlardan faydalanabiliriz?

Antioksidan özelliği çok net bilinen E vitamini göz çevresi kırışıklıkları için oldukça etkili.

Punisik asit (Omega 5) içeren nar çekirdeği yağı da cilt sıkılaştırıcı etki gösteriyor.

Susam yağının doğal bir güneşten koruyucu filtre olduğunu biliyoruz.

Kayısı çekirdeği yağı, cilt lekelerinden kurtulmak için geleneksel olarak uzun yıllardır kullanılan bir bitkisel kaynak.

Cilde sağlık verecek en önemli uygulama, cilt neminin korunmasıdır. En doğal nemlendiricilerden biri de gerçekten doğal olduğundan emin olduğunuz Hindistan cevizi yağıdır.