Vücutta oluşan çatlaklar aşırı kilo alıp verme, gebelik ve genetik faktörlerinde yol açtığı kollajen bağlarının bozulması ve cildin aşırı derecede gerilerek deride şimşek görünümünü anımsatan izlerdir. Vücudun gergin yapısını bozan çatlaklar ilk oluşmaya başladıklarında kırmızı rengindedirler ve bu kırmızı çatlaklara erkenden müdahale etmek çatlakların verdiği derin izleri en aza indirmeye yardımcı olur. Peki, kırmızı çatlaklar nasıl geçer?

Çatlaklar genellikle vücudun daha gergin olan bacak, kalça, basen, sırt ve göğüs bölgesinde görülür. İlk olarak mor pembe, kırmızı renkte oluşmaya başlar ve zamanla renginde değişimler görülür.

Uzun süreli kortizon kullanan hastaların da vücudunda çatlaklar oluşmaya başlar. Vücutta kortizon üretiminin artarak böbrek üstü bezi hastalıklarında deride çatlaklar meydana gelir.

CİLDİNİZİN ÇATLADIĞI SİNYALİNİ VEREN KIRMIZI ÇATLAKLARA NASIL MÜDAHALE EDİLİR?

Çatlakların ilk oluştuğu evrelerde onları tedavi etmek ciltte bıraktığı izleri azaltamaya yardımcı olur. Aynı zaman da daha çok artmaması için bazı önlemlerin alınması gerekir. İlk bir yıl çatlakların giderilmesinde daha büyük başarı sağlanır. Kırmızı çatlakların renginde zamanla değişikler yaşanır genellikle beyaz rengini alır. Genellikle bir yıl içerisinde oluşmuş çatlaklar için yapılabilecek bazı yöntemler onların görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

Vücutta oluşan çatlakları kesin olarak geçiren bir tedavi yöntemi bulunmasa da daha ziyade çatlakların belirginliklerini büyük ölçüde azaltan tedavi yöntemleri bulunur. Bu sayede çatlakların girintili çıkıntılı görünümleri ve renginde büyük değişimler meydana gelir.

LAZER TEDAVİSİ İLE ÇATLAK GÖRÜNÜMÜNDE ETKİLİ DEĞİŞİMLER

Çatlak tedavisinde en etkili sistem Bİodermogenesi ve Icon lazerdir. Biodermogenesi yönteminde seans miktarı 20-30 arasında değişiklik gösterir. Icon lazer de ise 3 hafta ara ile 5 seans uygulanır. Lazer tedavisi esnasında hastalara solaryum önerilir. Lazer yöntemi ile kollojen ve elastik lifler uyarılır ve ciltte yenilenme sağlanır. Bu sayede ciltteki çatlak ve yara izlerinde etkili sonuçlar sağlanır ve en önemlisi gözle görülür iyi sonuçlar ile karşılaşılabilir.