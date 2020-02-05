Kırmızı likit ruj nasıl sürülür?

Kırmızı ruj her kadının çantasında yer alan adeta tutkuyu anımsatan, çarpıcı ve baş döndürücü bir izlenim bırakmanın en iddialı yollarından biridir ancak, kırmızı ruju uygulaması her ne kadar kolay görünse de mükemmel bir şekilde sürmeyi başarmak oldukça zor olabilir. İşte kırmızı likit ruj sürerken bilmeniz gereken ipuçları...

Likit rujlar günlük ve özel günlerde rahatlıkla kullanılan rujlardan biridir. Gün boyu kalıcılığının yanı sıra tüm kadınların en çok tercih ettiği ürünlerin başında yer alabilir.

LİKİT KIRMIZI RUJ KUSURSUZ BİR ŞEKİLDE NASIL SÜRÜLÜR?

Kırmızı dudaklar çekici ve klasik her alanda kullanabileceğiniz harika bir seçimdir. Üç önemli nokta ile kırmızı ruju dudaklarınıza mükemmel bir şekilde uygulayabilirsiniz.

Kusursuz bir kırmızı ruj deneyimi için elinizde olması gerekenler şunlardır:

* Dudak kremi

* Dudak kalemi

* Dudak astarı

* Kapatıcı

* Kırmızı ruj

BİRKAÇ İPUCU İLE DUDAKLARINIZI MAKYAJA HAZIRLAYIN

Dudaklarınızı kırmızı ruja hazırlamak için öncelikle nemlendirici ya da bal sürerek dudaklarınızın pul pul dökülmesini sağlayabilirsiniz. Kuru ve çatlamış dudaklarınıza süreceğiniz ruj asla iyi bir görünüm vermeyecektir. Ardından ilave bir nem için dudak astarınızı sürün ve her yere eşit olacak şekilde yayılmasını sağlayın. Aynı zaman da dudak astarı ile rujunuzun kalıcılığını arttırarak daha pürüzsüz dudaklara kavuşabilirsiniz.

DUDAK HATTINI KALEM İLE ÇERÇEVELEYİN

Dudak kalemi dudaklarınızın havasını bir anda değiştirmenize yardımcı olacaktır. Tüm dudak çizginizi belirlemek için dudak kalemi kullanın. Dudaklarınızı çerçeveledikten sonra dudaklarınıza likit kırmızı rujunuzu uygulayın. Ardından bir peçete ile fazlasını alarak küçük dokunuşlarla tekrar bir astar uygulayın.