Kirpik bakımı nasıl yapılır? Doğal kür tarifleri…

Bakımlı kirpikler bakışlarımızın daha iddialı görünmesini sağlar. Cildimize ve saçlarımıza gösterdiğimiz ilgiyi aynı şeklide kirpiklerimize de göstermeli ve gerekli bakımı düzenli olarak uygulamalıyız. Kirpikler her ne kadar koruyucu görevi görseler de kadınların güzellik konusunda en çok emek sarf ettiği alanların başında geliyor. Peki, kirpik bakımı nasıl yapılır? İşte kirpik bakımına dair özel tüyolar...

Kat kat maskara sürerek çoğumuz uzun ve gür kirpiklere sahip olmaya çalışsak da tüm bu uygulamalar geçici güzelliğin yanı sıra kirpiklerin zarar görmesine de neden olabiliyor. Kullanılan kirpik kıvırma aparatları da kirpiklerde kopmalara ve dökülmelere neden olmaktadır. Bu nedenle kirpiklere hassas davranmakta ve bakım yapmakta fayda vardır. Kirpikler yüzümüzün bir parçasıdır ve tıpkı saç ve cilt gibi bakım ister. Kullanılan maskaralar mutlaka güvenilir ve kalite ürünler olmalı. Cilt temizliği yaparken kirpikler makyajdan tamamen arındırılmalıdır. Eğer kirpiklerinizi temizlerken zorluk yaşıyorsanız pamuğa bir miktar krem sürerek göz makyajınızı temizleyebilirsiniz. Uzun, dolgun ve gür kirpikler çoğu kadının hayalidir. Bu hayale kavuşmak için kozmetik ürünlere para harcamanıza gerek yok. Evinizde bulunan malzemelerle kolay ve etkili kirpik bakımı yapabilirsiniz. Peki, kirpik bakımı için ne tür malzemeler kullanılır? İşte kirpik bakımı tarifleri…

ZEYTİNYAĞI İLE PRATİK BAKIM

Saç ve cildimiz de harikalar yaratan zeytinyağı kirpiklere de gereken bakımı sağlıyor. Gece yatmadan önce pamuğa bir miktar zeytinyağını damlatın ve kirpiklerinize sürün. Düzenli kullanarak uyguladığınızda kirpiklerinizdeki sorunları kısa zamanda ortadan kaldırabilirsiniz.

ORGANİK YAĞLAR İLE KİRPİK SERUMU

Malzemeler;

2 Kaşık badem yağı

2 kaşık hint yağı

5 damla argan yağı

5 damla hindistancevizi yağı

5 damla üzüm çekirdeği yağı

Yapılışı;

Akşamları makyajınızı temizledikten sonra kirpiklerinize ve kaşlarınıza maskara fırçası kullanarak bu serumu gönül rahatlığı ile sürebilirsiniz.