Kirpik diplerinde neden pullanma olur? Nasıl tedavi edilir?

Kirpik diplerinde neden pullanma olur? Nasıl tedavi edilir?

Vücudumuzda ya da göz gibi hassas bir bölgede problem yaşamak oldukça huzursuz edicidir. Kirpik diplerinde oluşan pullanma da göz sağlığını olumsuz etkileyebilir. Blefarit adı verilen kirpik dibi iltihabı, kirpik diplerinde pullanma, kaşıntı ve kirpik kaybı yaşanmasına neden olabilir. Peki, kirpik diplerinde neden pullanma olur? Nasıl tedavi edilir?

İki gruba ayrılan kirpik iltihabı mikrobik stafilakoklara bağlı ya da seboreik tip kirpik diplerinde ki yağ metobolizmasına bağlı olarak oluşabilir. Ön blefarit adı verilen kirpik diplerinde yağlanma ve kepeklenme oluşarak sarı birikintiler ile ortaya çıkar. Kirpik diplerinde şişkinlik ve kızarıklık görülebilir ve bazen gözlerde yaşarma sorunu ile karşılaşılabilir.

Kirpik dibi iltihabının ilk belirtileri arasında göz kuruluğu, yanma, batma, şişlik gibi şikayetler sonucu ortaya çıkabilir. Kişinin yaşamını oldukça etkileyen kirpik dibi hastalığı tedavi edilmediğinde kirpiklerin dökülmesine, içe batmasına, konjokivit gibi alerjik reaksiyonlar oluşmasına neden olabilir. Öyleyse kirpik dibinde oluşan iltihaplanma nasıl tedavi edilir. İşte kirpik dibi iltihabında kullanılan tedavi yöntemi…

KİRPİK DİBİNDE OLUŞAN İLTİHABIN TEDAVİSİ

Bu tip rahatsızlıklarda hijyen oldukça önemlidir. Temizleme solüsyonu ya da bebek şampuanı ile sıcak su yardımıyla her gün temizliğinin yapılması gerekebilir. Antibiyotik içeren damla ve suni gözyaşı damlaları da oldukça etkilidir.

KİRPİK DİBİ İLTİHABI OLUŞMA SEBEPLERİ…

* Göz kapağında ki yağ bezelerinde işlev kaybı

* Cilt hastalıkları

* İlaçlar, kozmetik göz makyaj ürünleri, kontakt lens solüsyonları

* Kirpikte akar oluşması

* Enfeksiyon kapma sonucu