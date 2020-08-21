Kirpik dökülmesi neden olur, nasıl önlenir?

Kirpik dökülmesi neden olur, nasıl önlenir?

Kirpikler sadece güzelliğin bir göstergesi değil aynı zamanda gözün görmesini engelleyecek toz, kir, enfeksiyon veya yaralanmalara neden olabilecek kazalardan korumaya yardımcıdır. Kirpikler tıpkı saçlar gibi her 6-10 haftada bir doğal döngüde büyür, dökülür ve yer değiştirir. Peki, kirpik dökülmesi neden olur, nasıl önlenir?

Her gün birkaç kirpik kaybetmek normaldir. Ancak kirpiklerinize hızlı bir dökülme problemi bazı sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.Kirpiklerin kadınlar için ayrı bir önemi vardır çünkü uzun ve hacimli kirpikler gözlerin daha güzel, çekici görünmesini ve bakışların daha vurgulu olmasını sağlar. Güzelliğe katkısı bu kadar büyük olan kirpiklerde dökülme ve seyrelme problemleri görünümü olumsuz etkileyebilir ancak daha da önemlisi bazı sağlık sorunlarının habercisi olabilir. İşte kirpiklerde dökülme neden olur, gelin hep birlikte göz atalım.

KOZMETİK ÜRÜNLER: Kirpiklere her gün uygulanan yoğun makyaj zamanla onların güçsüzleşmesine ve kırılmalarına neden olur. Sık sık kirpik kıvırıcıları kullanmak kirpiklerin hasar görmesine ve dökülme sürecinin hızlanmasına neden olabilir.

MAKYAJ KALINTILARI: Makyajınızı derinlemesine temizlememek kalıntılara neden olur ve kirpiklerinizin nefes almasını engeller. Bu sebepten dolayı gece yatmadan önce makyajınızı derinlemesine temizlediğinizden emin olun.

YETERSİZ BESLENME: Tükettiğimiz besinler, saç, cilt, kaş ve kirpik sağlığını korumada en büyük destekçilerden biridir. Bu besinlerin yetersiz tüketimi saç, kaş ve kirpik kaybına neden olabilir. Omega 3 yağ asitleri, protein, A, B ve E vitaminleri, demir ve magnezyum gibi vitamin ve minerallere beslenme listenizde yer vermeye özen gösterin.

TROİD SORUNLARI: Troid bezlerinin daha yavaş veya daha hızlı çalışması kirpiklerin dökülmelerine neden olabilir. Troid bozukluğunun diğer yaygın semptomları arasında kalp hızı, ağırlık ve kan basıncı değişiklikleri bulunur.

Kirpik ve saç dökülmesinin nadir nedenleri arasında şunlar yer alır:

– Sedef hastalığı, lupus, skleroderma, romatoid artit gibi bazı hastalıklar

– Kemoterapi ve radyasyon tedavisi

– Stres

– Menopozdan kaynaklanan hormon değişiklikleri

– Ayrıca bazı ilaçların kullanımı kirpik ve kaşlarda dökülmelere neden olabilir.

UZUN VE SAĞLIKLI KİRPİKLER İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER

HİNT YAĞI

Kirpiklerin uzamasına yardımcı olacak en etkili yöntemlerden biri olan hint yağı kıl folikülünün büyümesi için uyarıcı özelliğe sahip olan bitkisel yağdır. Doğal bir tedavi yöntemi olarak uygulayabileceğiniz hint yağını kirpiklerinize bitmiş rimel fırçası veya kulak temizleme çubuğu ile akşam yatmadan önce uygulayın. Sabah uyandığınızda su ile durulayın.

BADEM YAĞI

Kirpiklerin uzamasına yardımcı olacak diğer güçlü bitkisel yağ ise badem yağıdır. Kirpiklerinizin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içinde barındıran badem yağı, besler, korur ve dökülmeleri engeller. Kirpiklerinize sizin için en kolay olacak yöntemle günde 2 defa uygulayın.

E VİTAMİNİ KAPSÜLÜ

E vitaminin kapsülleri kirpik ve saç büyümesini teşvik edici özelliğe sahiptir. Özellikle kimyasallardan zarar gören kirpiklerin yenilenmesi ve eski sağlığına kavuşmasına yardımcı olur. Her gece yatmadan önce E vitamini kapsülünü kırın ve kirpiklerinize güzelce yayın. Düzenli olarak her akşam tekrarladığınızda kirpiklerinizin güçlenmesini kalınlaşmasını sağlayabilirsiniz.