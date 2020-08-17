Uzun ve gür kirpiklere sahip olmak istiyorsanız kozmetik ürünlere ve sahte kirpiklere başvurmadan kendi kirpiklerinizi doğal yollarla büyütmenin bazı doğal yolları vardır. Bu doğal formüller arasında en çok tercih edilen yöntem ise bitkisel yağlardır. Bu bitkisel yağlar besler, uzatır ve yeni kirpiklerin oluşumunu sağlar. Böylelikle kirpikleriniz hiç olmadığı kadar dolgun, kalın ve gür bir görünüme kavuşabilir. Peki, kirpik gürleştiren yağlar hangileridir?

Yüzde en çok dikkat çeken bölgelerden biri de kirpiklerdir. Bakışlara anlam katar, daha çarpıcı ve büyüleyici bir görünüm verirler. Ancak bakımı söz konusu olduğunda genellikle ihmal edilirler. Sürekli kullanılan maskaraların içerdiği kimyasallar, ipek kirpik uygulamaları, sık sık takma kirpik kullanımı kirpiklerde geçici güzellik sağlarken hasar görmelerine de neden olabilir. Biraz bakım ile kalıcı bir şekilde sağlıklı ve hoş görünen kirpiklere sahip olmak uzun vadede sizin için en etkili çözüm yöntemi olabilir.

Hayaliniz kurduğunuz gür kirpikler için doğal bitkisel yağ tedavileri ile kusursuz kirpiklere sahip olabilirsiniz. Peki kirpik gürleştiren yağlar hangileridir? Kirpik bakımı için hangi yağlar tercih edilmelidir? İşte hacimli kirpikler için uygulayabileceğiniz doğal bitkisel yağlar…

HİNT YAĞI

Yağ asidi içeriği yüksek olan hint yağı tamamen doğal bir üründür. Kirpilerinizin güçlenmesini ve nem ihtiyacını karşılamak için kullanabileceğiniz hint yağı kirpikleriniz tarafından hızlıca emileceği için ağırlık vermez. İçeriğindeki mineraller daha kalın, sağlıklı ve gür kirpiklere kavuşmanıza yardımcı olur.

BADEM YAĞI

Badem yağı çevresel faktörler ve güneşin zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olur. Antioksidan özelliği yüksektir ve A, B ve E vitaminleri yönünden zengindir. Bu özellikleri kirpiklerin beslenmesini, kalın, sağlıklı bir görünüme kavuşmasına katkıda bulunur. Pamuk topuna bir miktar badem yağı damlatın ve kirpiklerinize sürün. Gece boyu yıkamayın. Her gece uygulayın ve sadece sabahları yıkayın.

ZETİNYAĞI

Zeytinyağı içerisindeki besleyici özelliklerinden dolayı saç ve kirpik bakımında sık kullanılan bitkisel yağların başında gelir. Kirpiklerin nemlenmesini, güçlenmesini ve daha hızlı uzamasını sağlar. Mümkün olduğu kadar doğal sızma zeytinyağını kirpik bakımında tercih etmelisiniz. Her gece yatmadan önce kirpiklerinize uygulayarak daha verimli sonuçlar alabilirsiniz.