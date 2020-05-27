Uzun ve kıvrık kirpikler görünümünüzün havasının bir anda değiştirirken gözlerinize cazibe ve derinlik katar. Birçok kadın böyle kirpiklere sahip olmayabilir, hatta gereğinden fazla düz olduğu için şekil vermek çok zordur. Bu sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı olan kirpik kıvırıcıları her kadının makyaj çantasında bulunsa da ne yazık ki kullanırken bazı hatalar sonucu sorunlar ortaya çıkabilir. Peki kirpik kıvırıcı nasıl kullanılır? İşte püf noktalar...

Gün içerisinde makyaj yapmadan da kullanabileceğiniz kirpik kıvırıcıları bakışlarınızın doğal görünmesine yardımcı olur. Ancak maskara uyguladığınızda kirpikleriniz daha çok ortaya çıkar ve daha dolgun bir görünüme kavuşur.

Özel günlerde veya gündelik makyajınızda kirpiklerinizin dolgun ve kıvrımlı olmasını istiyorsanız artık bu hayal değil. Bu aparatı kullanırken dikkat etmeniz gereken ve işleminizin daha etkili olmasını sağlayan bazı ipuçları ise hayal ettiğiniz görünümü yakalamanız için size kolaylık sağlıyor. Peki kirpik kıvırıcı nasıl kullanılır? Kirpik kıvırıcıları daha etkili nasıl çalışır? İşte kirpik kıvırıcı kullanmanın bazı püf noktaları…

KİRPİK KIVIRICI KULLANMA YÖNTEMLERİ

ADIM ADIM KIVRILAN KİRPİKLER

Kirpiklerinizin zarar görmemesi için kirpiklerinizdeki maskarayı temizleyerek işe başlayın. Kirpikleri sertleştiren maskaralar, kirpikler kıvrılırken dökülmelere ve kopmalara neden oluyor. Bu nedenle kirpik temizliğinizden emin olun. Kirpik kıvırıcıyı gözünüze doğru tutarak başlayın.

Gözününüz açıkken kıvırıcıyı açın ve kirpiklerinizi kelepçelerin arasına yerleştirin. Ardından birkaç kez hafifçe kıvırıcıyı açıp kapatarak 5-10 saniye bekleyin. Bu sayede kirpiklerinizi daha dolgun ve uzun görünecektir.

Bu işlemlere rağmen kirpikleriniz hala istediğiniz gibi görünmüyorsa bazı yöntemleri denemenizde fayda bulunur. Aşağıdaki bazı püf noktalar kirpiklerinizi kolay bir şekilde kıvırmanız için size yardımcı olabilir.

– Saç kurutma makinesi ile kirpik kıvırıcınızı ısıtın ve kirpiklerinizi bir de bu şekilde kıvırın. Ancak kirpik kıvırıcınızın aşırı ısıtmadan elinizle kontrol ederek kirpiklerinize götürmelisiniz.

– Kirpiklerinizin daha kıvrımlı ve ekstra hacimli görünmesini istiyorsanız kirpiklerinize küçük miktarda vazelin sürebilirsiniz.

– Kirpiklerinizi kirpik kıvırıcısı ile kıvırdıktan sonra maskaranızı kirpiklerinizi yukarı, yukarı kaldırarak sürün.