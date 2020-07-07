Kirpik liftingi nasıl bozulur?

Makyaja fazla zaman ayırmak istemeyen ya da daha uzun ve dolgun görünüme kavuşmalarını sağlayan kirpik liftingi son günlerin en popüler yöntemlerden biridir. Bu yöntem, doğal kirpiklere uygulanıyor ve protein, keratin, argan yağı ve vitaminler takviyesi ile kirpiklerinizin daha uzun ve hacimli görünmesi sağlıyor. Ancak uygulama sonrası kirpik liftinginden memnun olmayan, eski kirpiklerine kavuşmak isteyen ya da bazı nedenlerden dolayı kirpik liftingini sonlandırmak isteyenler bu işlemi kirpiklerinden gidermenin yollarını arıyor.

Kirpik liftingi uygulaması ile belirli bir süre istenilen kirpiklere sahip olunabilir. Yalnızca doğal kirpik köklerine uygulanan bu yöntem kadınların hayalindeki kirpiklere kavuşmasına yardımcı oluyor. kirpik liftingi yaptıracak olanlar özellikle hijyenik ortamlarda yapılmasına özen göstermelidirler. Ayrıca uygulamada kullanılan tüm ürünlerin göz sağlığı dikkate alınarak kullanılması gerekir.

KİRPİK LİFTİNGİ HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

– Düz, seyrek ve hacimsiz kirpiklerin görünümünü değiştirmek için kirpik liftingi yaptırabilirsiniz.

– Makyaj yapmadan uzun ve dolgun kirpiklere sahip olabilirsiniz.

– Günlük göz makyajınıza uzun saatler harcamadan küçük dokunuşlarla makyajınızı tamamlamayabilirsiniz.

KİRPİK LİFTİNGİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

– Kirpik liftingi yaptıracak kişiler ilk olarak uzman kişilerden yardım almalıdır.

– Eğer hassas cilde sahipseniz bunu uygulama öncesi mutlaka belirtin. Böylelikle size uygun bir yöntem ile kirpik liftingi yapılabilir.

– Göz bölgesi hassas olduğu için uygulama öncesi herhangi bir makyaj kalıntısı ya da kir kalıntısının olmadığından emin olmalısınız.

– Keratin uygulamasının ardından göz makyajı yaptığınızda cildinizi iyice temizlemeye dikkat etmelisiniz.

KİRPİK LİFTİNGİ NASIL BOZULUR?

Kirpik liftinginin nasıl sonlandırıldığı ya da bozulduğu uygulama yaptıracak kişilerin en merak ettiği konular arasında yer alır ve bazıları bu uygulama sonrasında herhangi bir nedenden dolayı kirpik liftini temizlemek isteyebilirler. Ancak bunun için en uygun yöntem işlemi yapan kişilerden yardım almak olacaktır.

Bununla birlikte haricen yağ bazlı makyaj çıkarıcıları kirpik liftingini temizlemeye yardımcı olur. Ancak kirpik liftingi işlemini gerçekleştiren uzmanınızdan yardım almak sizin yararınızadır çünkü kendi yöntemleriniz kirpiklerinize ciddi derecede zarar verebilir.