Bazılarımız uzun ve gür kirpikler için güzellik salonlarında vakit harcarken bazılarımız takma kirpik takmaya çalışarak epey zahmet harcayabiliyoruz. Her ne olursa olsun güzellik denince akla ilk gelen uzun ve gür kirpikler kadınların her zaman vazgeçilmez bir güzellik anlayışı olmaya devam ediyor. Peki kirpik uzatmak için evde neler yapılabilir? İşte kirpik uzatan öneriler...

Hayalinizdeki gibi uzun kirpikler ancak, kendi kirpiklerinize yaptığınız bakımlarla gerçekleşebilir çünkü kirpiklerinizin gerçek sahibi sizsiniz ve kullanılan hiçbir yöntem kendi doğal kirpiklerinizin yerini dolduramaz. Başta da bahsettiğimiz gibi uzun ve gür kirpikler için doğal olmayan yöntemleri kullanabilirsiniz ancak yapılan bu işlemler geçicidir ve kirpiklerinize ciddi zararlar verebilir.

EVDE BİTKİSEL KİRPİK UZATMA YÖNTEMLERİ

Doğuştan uzun ve gür kirpiklere sahip olmayabilirsiniz ancak evinizdeki doğal malzemelerle uzun kirpiklere siz de kolaylıkla sahip olabilirsiniz. Peki gözlerinizin ifadesini kuvvetlendiren kirpiklerinizi pratik yöntemlerle güçlendirmeye ne dersiniz? İşte evinizden çıkmadan kolaylıkla yapabileceğiniz kirpik uzatma yöntemleri…

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı içerisindeki besleyici özelliklerinden dolayı saç ve kirpik bakımında sık kullanılan bitkisel yağların başında gelir. Kirpiklerin nemlenmesini, güçlenmesini ve daha hızlı uzamasını sağlar.

1 yemek kaşığı zeytinyağını 1 tatlı kaşığı kakao yağı ile karıştırın ve hazırlamış olduğunuz karışımı kaynamış suyun içerisine ilave ederek akşama kadar yoğunlaşmasını sağlayın. Her akşam yatmadan önce kirpiklerinize ince bir kat sürün. Gözünüze kaçmamasına özen gösterin.

BADEM YAĞI

Badem yağı yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Kirpiklerin nemlenmesini ve kırılmalarını engeller. Cildinizi makyajdan ve kirden temizledikten sonra akşam yatmadan önce kirpiklerinize kullanmadığınız maskara fırçası ile badem yağı sürebilir ve sağlıklı bir şekilde uzamalarını sağlayabilirsiniz.