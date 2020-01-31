Kadınların yıllardır vazgeçemediği uzun ve gür kirpikler aslında bakışlara daha çok anlam kattığından hemen hemen her kadın böyle kirpiklere sahip olmak istiyor. Gözlerimizi çevreleyen kirpikler daha güzel görünmemizi sağlamanın yanı sıra en özel aksesuarımız olarak yerini her zaman koruyor. Peki, kirpik uzatmak için evde neler yapılabilir?

Kirpik uzatma yöntemleri ile daha gür ve uzun kirpiklere sahip olmak oldukça kolay. Yüzümüzün en dikkat çeken bölgesi olan kirpikler adeta büyüleyici bakışlara sahip olmanızı sağlayabilir. Dışarıda satılan her ürünü deneyip memnun kalmadıysanız evde yapabileceğiniz doğal tedavi yöntemleri ile kirpiklerinizin uzamasını ve dolgunlaşmasını sağlayabilirsiniz.

Kirpiklerinizin uzun ve dolgun görünmesi için kullandığınız hacimli maskaralar size anlık çözüm sağlar ve ek olarak kirpiklerinizin dökülmesine neden olabilir. Aynı şekilde kirpik kıvırma aparatları da kirpiklerinizin hızlı bir şekilde koparak dökülmesine neden olabilir.

Evinizde düzenli olarak uyguladığınız yöntemler kirpiklerinizin kısa zamanda uzun ve dolgun olmasını sağlayabilir. İşte kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerle evinizde hazırlayabileceğiniz kirpik uzatma yöntemleri…

ZEYTİNYAĞI

Doğal sızma zeytinyağı kirpiklerinizin uzaması için mükemmel bir yağdır. Antioksidanlar, E ve K vitaminlerinden zengin olan zeytinyağı kirpiklerinizi uzatıcı etkiye sahiptir.

HAZIRLANIŞI

* Gece yatmadan önce cildinizi tüm kir ve makyajdan arındırın

* Kullanmadığınız temiz bir maskara fırçasını zeytinyağına batırın ve kirpiklerinize sürün.

* Her akşam düzenli olarak bu uygulamaya devam edin.

* 30 gün sonra kirpiklerinizdeki değişimi fark edeceksiniz.

VAZELİN

Kirpikleri uzatmak için en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Pratik olan bu uygulama ile kısa zamanda uzun kirpiklere sahip olabilirsiniz.

HAZIRLANIŞI

* Az miktarda vazelini parmağınızı batırın.

* Parmağınızla nazikçe kirpiklerinize vazelini eşit miktarda yayın.

* Her gece yatmadan önce uygulayarak kısa zamanda kirpiklerinizin uzamasını sağlayın.