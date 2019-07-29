Kirpik uzatmak için evde yapılabilecekler nelerdir?

Her kadın gür ve uzun kirpiklere sahip olmak ister. Bakışların daha çarpıcı olmasını sağlayan kirpikler yüzün ifadesini değiştirir. Son yıllarda kirpiklere yönelik kullanılan pek çok yöntem vardır. Kadınların ilgisini çeken bu yöntemler kirpik liftingi ve kirpik perması olmak üzere çeşitlendirilmiştir.

Her ne kadar teknolojı kozmetik sektörüne uzansa da özellikle kirpik işlemlerinde yapılan uygulamalar sürekli yenilenme ve bakım isteyen yöntemlerdir. Bu yöntemlerden yararlananların sayısı her ne kadar çok olsa da tercihini doğal ürünlerden yana kullananların sayısı da bir o kadar fazladır. Hem uygun maliyetli hem de doğallığından dolayı güvenilir olan bu yöntemler kirpiklerin uzamasını ve dolgunlaşmasını sağlayabiliyor.

EVDE KİRPİK UZATMA YÖNTEMLERİ

Tamamen doğal ürünlerle uzun kirpiklere sahip olmak hiç de zor değil öyleyse kirpik uzatmak için evde yapılabilecek ipuçları.

HİNT YAĞI İLE KİRPİK UZATMA KÜRÜ TARİFİ

Malzemeler;

1 yemek kaşığı hint yağı

1 çay kaşığı E vitamini

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

Yapılışı;

Hint yağı, E vitamini, ve Hindistan cevizi yağını bir kabın içerisinde karıştırın. Yüzünüzü iyice temizleyip makyaj ve kirden tamamen arındırdıktan sonra bu karışımı bitmiş bir maskaranızın içine doldurun. Daha sonra kirpiklerinize rimel sürer gibi sürün. Bu uygulamayı haftada 3 kere uygulayarak kirpiklerinizin uzamasını sağlayabilirsiniz.

VAZELİN İLE KİRPİK UZATMA

Vazelin kirpiklerinizi besleyerek sık ve uzun bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Bir rimel fırçasını veya parmağınızı az miktarda vazeline bulayarak kirpiklerinize sürebilirsiniz. Eğer vazelini fazla kaçıracak olursanız aksine kirpikleriniz yıpranır ve kırılmalar oluşabilir. Her gece cildinizi günün kir ve makyajından derinlemesine temizledikten sonra kirpiklerinize vazelin kürünü uygulayabilirsiniz.