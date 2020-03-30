Ciltte kuruluk cildin yeteri kadar nemi tutmamasından kaynaklanır. Sık sık banyo yapma, kimyasal deterjanların aşırı kullanımı, yaşlanma, sağlık sorunları ya da soğuk ve kuru kış aylarının olumsuz etkilerinden dolayı çok sık karşılaşılan bir cilt problemidir. Peki, kışın cilt kuruluğuna ne iyi gelir?

Ciltte kuruluğunun yoğun yaşandığı durumlarda ciltte pul pul dökülme, çatlama ve kaşıntı gibi sorunlar ortaya çıkar. Genetik olarak kuru bir cilde sahip olabileceğiniz gibi soğuk kış aylarında da cilt kuruluğu sorunu yaşayabilirsiniz. Vücudunuzda kolaylıkla fark edilen kuruluk genellikle ellerde, bacaklarda ve kollarda görülür.

Soğuk havanın iç ya da dış mekanda düşük nem yaratmasından dolayı kış aylarında cildinizde kuruma sorunu yaşanabilir. Özellikle kışın rüzgarın neden olduğu kuruma yüz ve ellerde kendini göstererek kızarma ve kaşıntıya neden olur. Altta yatan bir sağlık problemi olmadığı sürece cildinizdeki kuruluk problemlerini yaşam tarzı değişiklikleri ile sorun olmaktan çıkarabilirsiniz. İşte cildinizi soğuk kış aylarında nemli tutmak için bazı ipuçları…

CİLDİ NEMLİ TUTMANIN YOLLARI

– Her gün düzenli olarak 2,5-3 litre su içilmelidir.

– Cildinizi nemlendirmeniz gerekir. Nemlendirici cildinizi kaplar ve suyun cildinize hapsolmasını sağlar.

– Soğuk kış aylarında şapka, eldiven ve atkı kullanılmalıdır.

– Ellerinizi kimyasal deterjanlardan mümkün olduğu kadar uzak tutmak eğer kullanılacaksa mutlaka eldiven giyilmelidir.

– Cildinizi kurutacak sabunlardan kaçınmalı yumuşak içerikli temizleyiciler ve nem içeriği yüksek duş jellleri kullanılmalıdır.

– Sık sık banyo yapmak cildinizin ve saçınızın nem dengesinin bozulmasına neden olur. Bu nedenle banyo esnasında saatler süren bir banyodan kaçınmalı ve banyo suyunun ılık olmasına dikkat edilmelidir.