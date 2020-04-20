Soğuk ve kuru hava cildinizi kuru, kaşıntılı ve kızarık bir hale getirebilir. Sert rüzgar, ısınma amacı ile kullandığımız kalorifer cildin nem dengesinin bozulmasına ve yıpranmasına neden olur. Sonuç olarak mat, cansız bir cilt, kış boyu etkisini göstermeye devam eder. Cilt bakımı ile bu zararlar en aza indirilebilir. Peki, kışın evde cilt bakımı nasıl yapılır?

Kış aylarında vücut ısımızın düşmemesi için vücut sistemi kan dolaşımını azaltır ve ter, yağ bezlerinin daha az çalıştırmaya başlar. Böylelikle cildin besleyici maddeleri alması ve ihtiyaç duyduğu antioksidanları kaybetmesine ve cildin başta kuruluk olmak üzere hasar görmesine neden olur.

Ciltte kuruluğun aşırı olduğu zamanlarda ciltte kızarıklık, kaşıntı, pul pul dökülmeler, esnekliğini kaybetme, mat ve cansız bir görünüm kazanır. Aynı zaman da yüzün yanı sıra, kıştan en çok nasibini alan ellerde kuruluk problemi görülebilir. Eğer kış aylarında artan cilt problemleriniz varsa hemen müdahale etmeniz gerekir. İşte kış aylarında cildinizi korumanın bazı yolları…

KIŞIN CİLDİ BESLEMENİN YOLLARI

– Cilt tipinize uygun nemlendiricileri düzenli olarak kullanmanız gerekir çünkü bu soğuk havalarda cildinizin en çok ihtiyaç duyduğu şey nemdir.

– Cildinizi ölü derilerden arındıracak bir peeling uygulayabilir ve nem desteği sağlayan hayvansal veya bitkisel plesenta içeren maskeler kullanabilirsiniz.

– İyi bir cilt için mutlaka iyi beslenmek gerekir. Cildinizin ihtiyacı olan vitamin, antioksidan ve mineraller alınmalıdır. Doymamış yağlar ve Omega-3 desteği ile cildinizin sağlığını destekleyebilirsiniz.

– Duşta sonra tüm vücudunuzu nemlendirerek vücudunuzdaki kuruluğu ortadan kaldırabilirsiniz.

– Kış aylarında sıcak bir banyo her zaman cazip gelebilir. Ancak kısa süre sonra sıcak su cildinizin lipid tabakasının ( nemin tutulduğu yaş asitleri kompleksi) zarar görmesine neden olur. Banyo sürenizi kısaltarak ve sıcaklığı düşürerek banyonuzu yapabilirsiniz.

– Akşam yatmadan önce dudak ve ellerinize nemlendirici sürerek gece boyu beslenmelerini sağlamalısınız.