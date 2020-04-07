Kışın nasıl parfümler tercih edilmeli?

Sürekli kullandığınız parfüm başkaları tarafından bir tanıdıklık hissi, farklılık, hatta çevrenizdekilerin rahatlamasını sağlayabilir. Ancak kış aylarında kullandığınız parfümler özel olarak tercih edilmelidir çünkü kış ayları daha kalıcı kokuları kaldırabilme niteliğindedir.

Beğendiğiniz bir parfümü bulduğunuzda koku, vücudunuzdaki notalara kulak vererek farklı tonlamalar ortaya çıkarır çünkü herkesin hormonları ve feromonları farklıdır ve bu da kokuyu büyük oranda etkiler. İdeal kokuyu bulmak için biraz deneme yanılma yapmanızda fayda bulunur. Bunun yanı sıra kış aylarında parfüm kullanmadan önce nasıl kokuları içinde barındığından emin olmalısınız. İşte kış aylarında tercih etmeniz gereken kokular…

KIŞ MEVSİMİNE YAKIŞAN KOKULAR

Soğuk havalar parfümün etkisinin üzerinizden daha çabuk gitmesine neden olur. Bu nedenle yaz aylarında kullandığınız hafif kokuların kış aylarında kullanımı önerilmez. Kış aylarında ağır ve oryantal esansları olan kokular tercih edilmelidir. Bu kokular üzerinize tutunduğunda kalıcılık ve kış ayının atmosferine uyum sağlar.

Kış aylarında baharatlı kokular, tarçın, amber, vanilya, misk ve ağaçsı kokular pek çok kişinin tercih ettiği kokulardır. Bu tip parfümlerin kokusunu üzerinizde saatlerce korumasını sağlayabilirsiniz. Aynı zaman da egzotik ve hoş kokuya sahiptirler.

Günlük kullandığınız parfümlerin ağır olmamasına özen gösterin. Bu kokular özel bir yere davetli olmadığınız takdirde aşırı iddialı, abartılı ve boğucu olabilirler. Bu nedenle parfümleri kullanacağınız yer ve mekanın öneminin büyük olduğunu unutmamanız gerekir.