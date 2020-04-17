Kıvırcık saç nasıl nemlendirilir? Saçlarınızı nemli tutacak 4 ipucu…

Kıvırcık saçlarınızla başa çıkmak ve kuruluk problemini ortadan kaldırmak için yıkamadan, nemlendirici maskelere kadar yapmanız gereken pek çok ipucu bulunur. Peki, kıvırcık saç nasıl nemlendirilir? İşte ipuçları...

Haftada bir kez nem içerikli destek sayesinde saçlarınızın kuruluk problemini ortadan kaldırabilirsiniz. İşte evde kıvırcık saçlarınızın nemlendirmek için yapmanız gereken 4 ipucunu sizler için hazırladık.

1. SAÇ TELLERİNİZİ NAZİKÇE YIKAYIN

Saçlarınızdaki fazla yağ ve kiri gidermek ve yapacağınız maskelerden daha verimli sonuçlar almak için saçlarınızı düzgün bir şekilde yıkamanız gerekir. Kıvırcık saçlarınızı yıkarken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar aynı zamanda saçlarınızın daha güçlü, dayanıklı, kabarma ve elektriklenme sorununu ortadan kaldırır.

Bu detayları ise şöyle sıralayabiliriz;

-Soğuk su saçlarınızın daha kolay taranmasını, parlak ve sağlıklı olmasını sağlar.

-Kıvırcık saçlarınız için uygun şampuan kullanmak buklelerinizin daha belirgin ve hoş görünmesini sağlayabilir.

-Saç derisine masaj yaparak saç derinizi canlandırabilir ve daha sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.

2. NEMLENDİRMENİN ALTIN KURALI: SAÇ MASKELERİ

Düzenli olarak nemlendirici maskeler uygulayın. Özellikle argan yağı, zeytinyağı, hindistancevizi yağı ve avokado gibi bitkisel yağlar içeren maskeler saç tellerinize hızlıca nüfuz ederek nemlenmesini sağlar. Böylelikle daha esnek ve yumuşak saç tellerine kavuşabilir ve kuruluk sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. Bitkisel yağları saçlarınızda kullanmanın diğer bir yolu ise direkt olarak saç uçlarınıza çok az miktarda sürerek nemlendirmektir.

3. SAÇLARINIZI HAVLU İLE KURULAYIN

Kıvırcık saçlarda dahil her tip saç için duş sonrası mutlaka saç kurutma makinelerinden kaçınmalısınız. Saçınızı bir havlu ya da pamuklu bir t-shirt ile nazikçe kurulamanız gerekir. Kıvırcık saçlarınızı nemli iken geniş dişli tarakla tarayın.

4. ISININ SAÇINIZA ZARAR VERMESİNE ENGEL OLUN

Fön makineleri, saç düzleştiricileri gibi ısının saça yoğun bir şekilde nüfuz ettiği yöntemler giderek saçlarınızın kurumasına neden olur. Kullanmadan yapamıyorsanız mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışmak ve saçlarınızı doğal haline bırakmak gerekir.