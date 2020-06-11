Koltuk altı kararması çoğu zaman için utanç kaynağı olabilir. Özellikle yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte kararan koltuk altları yüzünden askılı bluz ve elbise giyinmek neredeyse imkansızlaşır. İşte kol altında kararmaya karşı bakım önerileri…

Vücudun herhangi bölgesinde ya da koltuk altındaki kararmalar genellikle öz güvenini zedeleyicidir. Ancak üzülmeyin! Kararan koltuk altınız için evinizde yapacağınız bazı yöntemler ile giyemediğiniz tüm kıyafetlerinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz.

KOLTUK ALTI KARARMASININ SEBEPLERİ NELERDİR?

Koltuk altlarının kararmasına neden olan çeşitli nedenler vardır:

– Deodorantlar ve ter önleyici ürünler

– Koltuk altını jiletle alma

– Kalitesiz ağdalar kullanmak

– Sürtünme (sıkı giysiler)

– Sigara kullanmak

– Eritrazma (bakteriyel enfeksiyon) gibi nedenler koltuk altında kararmalara neden olabilir.

KOLTUK ALTI KARARMASI NASIL GEÇER?

Koltuk altı kararmasını gidermek için ilk olarak neden olan faktörün belirlenmesi gerekir. Ayrıca genetik olarak vücudunuz kararmalara daha yatkın olabilir. Genetik nedenler dışında kararmalar farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkıyorsa onlardan daha çabuk kurtulabilirsiniz. Koltuk altınızdaki kararmayı gideren doğal yöntemler bu sorundan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Peki koltuk altı kararmasına ne iyi gelir? Koltuk altı kararması nasıl geçer? İşte tüm sorularınızın yanıtları sizlerle…

BAL VE AKTİF KARBON

Emici özelliği yüksek olan aktif karbon koltuk altındaki kararmaları gidermeye yardımcı olur. Koltuk altınızın derinlemesine temizliğini ve bölgenin aydınlanmasını sağlar.

Bir tatlı kaşığı bal ve az miktarda aktif karbonun macun kıvamını almasını sağlayın. Bu tarifi koltuk altınıza sürün ve kollarınızı kaldırın bunu 15-20 dakika bekletmek zor ise koltuğa uzanın. Böylelikle koltuk altınızdaki karışım sizi rahatsız etmeyecektir. Son olarak ılık su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayın. Bu tarifi kararan dirsek, diz ve diğer bölgelerinizi içinde kullanabilirsiniz.

LİMON

Limonun içerisindeki asitler cildinizin aydınlanmasını sağlar. cildinizi ölü derilerden arındırarak hijyen sağlar. Koltuk altlarınızı temizledikten sonra limon suyu sürün ve 30 dakika bekletin ve durulayın. Limon suyunu her gün koltuk altınıza sürerek kararan koltuk altlarınızın açıldığını kısa sürede görebilirsiniz.

PATATES

Özellikle hassas cilde sahip olanlar patates kullanabilirler. Cildi aydınlatmaya yardımcı olan patatesi dilimleyin ve koltuk altlarınıza 5 dakika boyunca dairesel hareketler masaj yaparak sürün ve durulayın veya patates suyunu koltuk altınıza sürerek 10 dakika bekletin ve yıkayın. Günde 2 kere yaparak 1 haftanın sonunda etkisini göstermeye başlayacaktır.