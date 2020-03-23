Birçok kişinin sorunu olan kol ve omuz bölgesindeki yağlanma büyük ölçüde estetik kayıplar yaşanmasına ve kol ve omuzlarda güçsüzlük problemlerinin yaşanmasına neden olur. Bunun önüne geçmek için üst vücut direncinizi arttıran bir egzersiz eğitimi uygulamalısınız. Peki, kol ve omuz inceltme hareketleri nelerdir? İşte birkaç öneri...

Kollarda fazla yağlanma sonucu meydana gelen sarkma problemleri gerçek anlamda kabusunuz olabilir. Görüntü itibarı ile olumsuz görünüm vermesinin yanı sıra giysilerin içinde her zaman mutsuz olmanıza neden olur. Yarasa görünümlü kollar ve yağlı omuzlar her zaman rahatsız edicidir ve buna ek olarak gücünüzü ve görünümünüzü adeta sizden alır.

Kol ve omuz yağları obezitenin bir sonucudur. Beslenme ve hareketsiz yaşam bu bölgelerde yağlanmanın fazla olduğunu gösterir. Aynı zaman da hormonal dengesizlikler yağların bazı alanlarda daha çok birikmesine neden olur. İşte omuz ve kollarınızdaki istenmeyen yağları eritecek egzersizler…

MAKAS EGZERSİZİ ( SARKAN KOLLAR İÇİN)

– İlk olarak ayaklarınız omuz genişliğinde açarak işe başlayın.

– Kollarınızı her iki yana paralel olacak biçimde açın ve öne gelecek şekilde kapatın. Kollarınız üst üste gelerek X harfini oluşturmalıdır.

– Ardından kolların yanlara paralel bir şekilde açıldığı konuma geri dönün.

– 20 kere tekrar edin.

ROTASYON HAREKETİ (OMUZ KASLARI İÇİN)

– Dirsekler yan gövdeye bitişik ön kollar ise yere paralel bir şekilde duvara yerleştirin.

– Dirsekleriniz duvara temas etmesi avuç içlerinizin yere doğru bakması gerekir.

– Kollar yana açık ellerin bir ters, bir avuç içi gelecek şekilde iç ve dış rotasyon yaptırın.

– Dirseklerinizin duvarla temasını kaybettirmeden bu kez dirsekler omuz hizasında elleri aşağı yukarı hareket ettirmelisiniz.