Kolajen nedir? Kolajen ne işe yarar?

İnsan vücudundaki tüm doku ve organlar için gerekli olan kolajen en bol proteindir. Cildin, kemiklerin, tendonların, kasların ve bağların ana yapı taşlarını oluştururlar. Ayrıca diş, eklem ve tırnak gibi organlar için oldukça gereklidir.

Kolajenlerin en önemli görevleri ise organ ve dokuların daha sağlıklı ve zinde kalmalarını sağlamaya yardımcı olmaktır. Son günlerde kozmetik sektöründe özellikle cilt ve saç sağlığını iyileştirmek ve güzelleştirmek için şampuan, losyon ve kremlerde çok sık kullanılmaktadır. Peki kolajeni en açık şekilde nasıl tanımlayabiliriz? Kolajen ne işe yarar? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

KOLAJEN HAKKINDA

Kolajen vücuttaki diğer protein oranlarına göre kütlece daha fazladırlar ve insan vücudundaki tüm proteinin yaklaşık üçte birini oluştururlar. Her bir amino asit bileşimine göre kategorize edilen 28 farklı kolajen türü bulunur.

Deri, bağ dokusu, tendon, eklem, diş, tırnak, saç ve kemiklerimiz de dahil olmak üzere her organın yapısında kolajen vardır. Dokuları destekler ve korumaya yardımcı olur. Ayrıca yıpranan dokuların onarımını ve yenilenmesini sağlayarak kemik ve cilt dokusunun şekillendirirler. Özellikle kadınların daha genç bir cilde sahip olmalarında kolajenin büyük etkisi bulunabilir.

KOLAJEN NE İŞE YARAR?

Kolajen çeşitli hücreler tarafından salgılansa da esas olarak bağ dokusu hücreleri tarafından salgılanırlar. Bu, vücut dokularının fiziksel özelliklerini belirleyen karmaşık bir makromolekül ağdır. Bir makromolekül, çok sayıda atom içeren bir moleküldür.

Dermiste ya da cildin orta katmanında, kolajen, üzerinde yeni hücrelerin büyüyebileceği fibroblast adı verilen lifli bir hücre ağı oluşturmaya yardımcı olur. Ölü deri hücrelerinin yenilenmesine destek olurlar. Yaşla birlikte vücut daha az kolajen üretmeye başlar. Derinin yapısal bütünlüğünün değişmesine neden olur, kırışıklıklar artar ve eklem kıkırdağı zayıflar. Kolajenin azalması ciltte gözle görülür bir değişime neden olabilir.