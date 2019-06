Kolay yüz maskesi tarifleri: Daha pürüzsüz bir cilt için evde kolay maske deneyin

Kendinize haftada bir rutin oluşturabilirsiniz ister cildinize ister saçlarınıza yapımı oldukça kolay malzemelerle cildinizi ve saçlarınızı yenileyebilirsiniz. Ev hanımları genelde ev işleri çocuk bakımı derken zaman zaman kendini bile unutabilir. Kadınlar bakımsız olduğu anlar sanki enerjisi tükenmiş ve mutsuz hissederler bu da çoğu zaman tüm çevresine yansır. Temizlik, yemek, ütü tüm bunlardan kendinize ayıracak zamanınız yoksa ev temizliği öncesi saçınıza yaptığını maskeyi boneyle kapatıp temizlik bitimine yakın cildinize pratik bir maske uygulayarak hem kendinize vakit ayırırken hem de cildinizi harika maskelerle ışıl ışıl ve pürüzsüz yapabilirsiniz. Yaptığınız cilt bakımları sizi her an her yere hazırlıklı hissettirir. Yapılacak tek şey makyaj ve kıyafettir, çünkü siz bakımlı bir cilde sahipsinizdir. Sadece saç ve yüz değil ellerinize, tırnaklarınıza, ayaklarınıza doğal tariflerle bakım yapabilirsiniz. Cilt bakımınızın yanı sıra manikür ve pedikürünüzü bile evde kolay tariflerle uygulayabilirsiniz. Elimizde olması gerekenler sadece kendimize ayıracağımız kısa bir zaman ve cildimize uygun malzemelerle yapacağınız cilt maskesi hepsi bu!

KOLAY YÜZ MASKESİ TARİFLERİ

Cildimizi derinlemesine temizleyip ışıl ışıl bir görünüme sahip olmasını ve kırışıklıklara karşı önlemimizi almak istiyorsak kendimizin uygulayacağız yapımı kolay tarifleri şu şekilde deneyebiliriz.

DOMATES MASKESİ TARİFİ

Herkesin evinde bulunan sağlıklı ve lezzetli müthiş antioksidan deposu olan domatesle maske yapabilirsiniz. Yaptığınız bu maske cildinizi yumuşacık ve ışıl ışıl yapacaktır.

Malzemeler;

– 2 adet rendelenmiş domates

– 1 tatlı kaşığı bal

– 1 yemek kaşığı quark

Yapılışı;

Tüm malzemeleri karıştırıp 15 dakika kurumasını bekle ve bol su ile durula.

BAL VE BADEM MASKESİ TARİFİ

Bu maske cildinizi yatıştırırken aynı zamanda gözenekleri sıkılaştırıp besleyecektir.

Malzemeler;

– 2 adet badem

– 1 çorba kaşığı bal

– 1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı;

Bademleri toz haline gelene kadar dövün ve balla karıştırın ardından limonu ilave edin.