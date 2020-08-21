Vücudumuzda en çok karın, kalça ve bacaklardaki yağlanmaları sorun haline getiriyoruz fakat en önemli bölgeyi yani kolları önemsemiyoruz. Sağlıksız beslenme, sık sık kilo alıp verme gibi nedenlerden kaynaklanan üst kollarda aşırı yağ birikimi sonucu meydana gelen sarkma ve sallanma mükemmel bir görünüme sahip olsanız bile tüm görünümün mahvolmasına neden olabilir. Peki kollardaki sarkmaları toparlayacak egzersizler nelerdir?

Vücudun diğer bölgelerindeki sarkmaların yanı sıra kollar en çok göze batan bölgelerden biridir. Kolsuz kıyafetler giyinmek utanç vericidir ve yarası kanadına benzeyen bu inatçı ve çirkin yağlardan kurtulmak oldukça zordur. Genellikle aşırı yağ birikimi veya cildinizin elastikiyetindeki azalma nedeniyle deri ve kaslarda gevşeme meydana gelerek ortaya çıkarlar. Onlardan kurtulmak ve daha sıkı kollara sahip olmak için egzersiz rutininizde ve beslenmenizde büyük bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. Bu sayede kısa sürede daha gergin ve sıkı kollara sahip olabilirsiniz.

Spor salonuna gitmeden evde uygulayabileceğiniz bazı egzersizler sarkık kollarınızı toparlamada oldukça etkilidir. İşte hem ön kol hem de arka kolunuzu çalıştıran kol sarkmalarını mükemmel bir şekilde toparlayan o egzersizler…

KOL SARKMASINA İYİ GELEN EGZERSİZLER

MAKAS EGZERSİZİ

– Ayaklarımızı omuz genişliğinde açarak egzersize başlıyoruz.

– Kollarınızı yana doğru paralel bir biçimde açarak öne doğru kapatın. Bu sırada kollarınızı üst üste gelmeli ve X harfini oluşturmalıdır.

– Daha sonra tekrar başlangıç pozisyonuna yani kollarınızı yanlarda paralel bir şekilde – konumlandırdığınız pozisyona dönün.

– Bu egzersizi 1 set 2 tekrar olacak şekilde tekrarlayabilirsiniz.

– 10 saniye dinlenmeyi unutmayın.

DİZ ŞINAVLARI

– Bu egzersiz için, avuçlarınız yerde bacaklarınız geriye doğru bakacak şekilde kendinizi yukarı konuma getirin.

– Şimdi dizlerinizi mindere yerleştirin ve bacaklarınızı çaprazlayın.

– Daha sonra yukarı itmek için kollarınızı kullanın ve ayaklarınızın yere değmediğinden emin olun. Bu şınav hareketi, kol yağlarınızın hızlı bir şekilde erimesine yardımcı olur.

BAŞ AŞAĞI “NAMASTE” EGZERSİZİ

– Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın.

– Kollarınızı başınızın arkasına yerleştirin ve dirsekleri bükerek avuç içlerinizi bir araya getirin.

– Birleşen avuçlarınızı aşağı doğru itin ve başlangıç konumuna geri getirin.

– Bu egzersizi hızlı bir şekilde 20 kere tekrar edin.

– 10-15 kez 1 set 20 tekrar olacak şekilde tekrar edebilirsiniz.