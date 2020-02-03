Hemen hemen herkesin evinde bulunan kolonya rahatlatıcı ve serinletici etkisiyle herkes tarafından sık sık kullanılan ürünlerden biridir. Özellikle bayramlarda gelen misafirlere ikram ettiğimiz kolonya geleneksel adetlerimizden biri olsa da pek çoğumuz zararlı olup olmadığı hakkında bazı endişelere sahip olabiliriz. Peki, kolonya zararlı mı? Kolonya cilde sürülür mü?

Herkesin kolonya ile ilgili farklı deneyimleri olabilir. Bazılarımız grip olacağını hissettiğinde burnumuza çekerek rahatlama sağlarken bazılarımız dezenfekte olarak sık sık kullanabilir. Ancak her üründe olduğu gibi kolonyanın da içerisine karıştırılan zehirli kimyasallar sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Kimyasallardan arındırmadan metil alkol şekli ile kullanılan kolonya başta beyin olmak üzere ciğerler ve deri üzerinde ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Bir çeşit parfüm olan kolonyanın içeriğinde esans, su ve alkol kullanılır. Bu doğrultuda piyasaya sürülen kolonyaların cilde herhangi bir zararı olmaz. Kolonya doktorların yaptığı açıklamaya göre cildi kurutur, terlemeyi önler ve özellikle hassas ciltlerde ciddi hasarlar verebilir. Cildin bakterilerle olan savaş mekanizmasını engelleyerek cilde zarar verebilir.

Metil alkol içeren kolonyalar satışa sunulduğundan beri bu tür kolonyaların kullanımının zarar verebileceği hakkında birtakım açıklamalar yapılmıştır. Hatta Sağlık Bakanlığı bu kolonyaların listesini sunarak tüketiciyi uyarmıştır. Kolonya içerisindeki sentetik maddeler adeta zehir saçıyor ve birçok kişi günlük yaşamında kolonyayı sık sık kullanarak genetik hastalıklarının tetiklenmesine neden olabiliyor.

Kolonya alırken içeriğini mutlaka gözden geçirmekte fayda bulunuyor. Kaliteli kolonyaların içerisinde ‘'etanol'' denilen etil alkol kullanılır ve iyi bir kolonyanın içerisinde 80 derece, kokularda ise 60 derece olması gerektiği önerilmektedir.

Peki kolonya cilde sürülür mü? İşte kolonyanın cilde bazı etkileri…

– Özellikle egzama ve sedef gibi cilt hastalıkları sorunu yaşayanların kolonya kullanımından uzak durması gerekir.

– Cilde sürülen kolonya cildin tahriş olmasına, matlaşmasına ve kurumasına neden olabilir.

– Güneşe çıkmadan önce yüzünüze sürdüğünüz kolonya lekelenmelere neden olabilir.

– Dezenfekte olarak kullandığımız kolonya yerine su kullanmak daha hijyenik bir seçim olabilir.