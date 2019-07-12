Koltuk altı beyazlatmak için ne kullanılır? Koltuk altı kararması için doğal çözüm yolları…

Koltuk altı beyazlatmak için ne kullanılır? Koltuk altı kararması için doğal çözüm yolları…

Koltuk alt kararması özellikle yaz günlerinin gelmesiyle daha çok sorun haline gelen bir konudur. Yazın giyilen kıyafetler koltuk altını daha belirgin hale getirdiğinden kişide rahatsız edici bir hal almasına neden olur. Evde yapılacak doğal malzemelerle koltuk altı kararmalarından rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Nasıl mı? İşte koltuk altı kararması için doğal çözüm yolları...

Koltuk altındaki renk değişiklikleri estetik açıdan hoş görünmez ve yapılan hatalarla daha da çok kararmaya neden olabilir. Estetik görünmeyen, üstelik kirli bir görünüme sebep olan koltuk altı kararmasının birçok sebebi olabilir. Ayrıca genetik olabileceği gibi kullanılan ilaçlar, obezite gibi nedenlerde tetikleyici olabilir. Peki koltuk altı neden kararır?

KOLTUK ALTI KARARMASI SEBEPLERİ

Epilasyon: Koltuk altı hassas bir bölge olduğundan dolayı traş işlemi yaparken mutlaka nazik davranmak gerekir. Koltuk altındaki tüyleri jiletle temizlemek kıl köklerinin kalınlaşarak koltuk altının daha koyu görünmesine sebep olabilir. Sıcak ağdayı direk koltuk altına sürmek koltuk altının yanarak renginin kararmasına neden olabilir? Koltuk altı beyazlatmak için ne kullanılır? Koltuk altı kararması için doğal çözüm yolları…

Sürtünmeler: Giyilen kıyafetlerin dar ve hava geçirmeyen kumaştan olması koltuk altının kararmasına sebep olabilir. Derinin sürekli olarak sürtünmeye maruz kalması koltuk altı derisinin kalınlaşarak cildin renginde kızarıklık ve kararmaları arttırabilir.

Koltuk altı ürünleri: koltuk altında kullanılan ter önleyici ürünler de renk değişikliğine yol açabilir. Genellikle pek çoğumuzun kullandığı bu ürünler terlemeyi ve ter kokusunu önlerken içerisindeki kimyasal ürünlerle kararmalara sebep olabilir.

KOLTUK ALTI KARARMASI İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER

Koltuk altı kararmasını ortadan kaldırmak için öncelikle buna yol açan sorunları ortadan kaldırmak olacaktır. Öyleyse koltuk altı kararması için ne tür doğal ürünlerden yararlanabiliriz?

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi terlemenin önüne geçmek içinde kullanılan etkili doğal bir üründür. Deriye tamamen nüfuz ederek cildi derinlemesine temizleyen sirke bakterilerin ölmesine ve hava akışının aktifleşmesine yol açar. Sirke asitli yapısından dolayı tahriş etme ihtimaline karşı küçük bir bölgede denenmesinde fayda sağlayacaktır. Pamuğa süreceğiniz bir iki damla sirkeyi koltuk altına sürerek 10-15 dakika beklettikten sonra durulayabilirsiniz.

LİMON

Limon antibakteriyel özelliğinden dolayı cildi derinlemesine temizler. Cilt için gerekli vitaminleri içeriğinde barındırdığından cildin pürüzsüzleşmesi, renk değişikliğinin giderilmesi adına yardımcı olur. Temiz koltuk altınıza limon sürerek 20 dakika bekleyin ve durulayın. Düzenli olarak yapacağınız bu işlem koltuk altlarınızdaki renk pigmentlerinin açılmasına sağlayacaktır.