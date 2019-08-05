Kontür paleti nasıl kullanılır? Kontürlü makyaj teknikleri

Son yılların gözde makyaj malzemesi haline gelen kontür ve aydınlatıcılar doğru uygulandığı takdirde mükemmel sonuçlar verebilir. Işığın etkisiyle fark yaratan kontur ve aydınlatıcılar aslında makyayda yapılan küçük hilelerle yüzün istenilen bölgelerini dışa vurma ve gizlenmek istenilen bölgelerini saklama işlemidir. Peki, kontür paleti nasıl kullanılır? İşte kontürlü makyaj teknikleri

Kontur işlemi yüzde fark yaratıcı değişimlere sebep olurken yanlış uygulanan kontur işlemi ise ciddi derecede kötü bir görünüme sebep olabilir. Kontur uygulamadan önce doğru teknikleri kavrayıp yüzümüzde denemek işimizi kolaylaştırabilir. Günlük makyajda cildin yorulmasına sebep olabilen kontur işlemini özle davetlerde kullanmak daha doğru bir seçenek olabilir. Peki, kontür paleti nasıl kullanılır? İşte kontürlü makyaj teknikleri…

KONTÜR PALETİ KULLANIMI

Yüzümüze kontur uygularken öncelikle konturu hangi çizgilere uygulamamız gerektiğinizi bilmemiz gerekir. Kontur yaparken kapatıcı ve aydınlatıcı kullanılmalıdır. Cilt renginizden 1-2 ton koyu fondöteni bronzer olarak cilt tonundan biraz aha açık bir fondöteni ise aydınlatıcı olarak kullanabilirsiniz. Kontür paleti tıpkı far gibi çeşit çeşit tonlarda bir aradadır. Kontur uygulaması yaparken kontur paleti içerisinde hem aydınlatıcı hem kapatıcıyı bir arada bulundurmasından dolayı kullanım kolaylığı sağlayabilir. Kontür paleti uygularken kullanılan fırça ve makyaj süngerleri de güzel bir kontur uygulamak için önemli makyaj malzemeleridir.

KONTÜRLÜ MAKYAJ TEKNİKLERİ

Yüz kontürleme tekniği ile yüzünüzün şekillenmesine, boyutlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu makyaj hilesi ile güzel bölgelerinizi ortaya çıkaracak geri plana itmek istediğiniz bölgeleri gizleyebileceksiniz.

1.Bu makyaj hilesi şikayetçi olduğunuz burnunuzun daha iyi bir görünüme kavuşmasını hatta burnunuzun küçülmesini sağlayabilirsiniz. Burun kenarlarına yukarıdan aşağı kontürle ve orta kısmına aydınlatıcı sür ve dağıt. Bu sayede burnunuz daha küçük görünecektir. Burnunuzun daha kalkık görünmesini istiyorsanız uç kısmına hafif bir şeklide aydınlatıcı kullanabilirsiniz.

2. Yüzünüzün daha uzun görünmesini sağlamak için son yıllarda popüler olan çene uzatma operasyonu yaptırmanıza gerek yok. Bu işlemi kontürleyerek elde edebilirsiniz. Yapmanız gereken çeneniz alt kısmına ve kenarlarına doğru sürerek hafif hareketle dağıtmak olacaktır.

3.Dar bir alına sahipseniz daha açık bir alın görünümünü verebilirsiniz. Alın dibine ve saç diplerinin olduğu bölgelere sürüp eşit miktarda dağıtmalısınız.

4.Elmacık kemiklerinin alt kısmına sürerek yüzünüzün şekillenmesini sağlayabilirsiniz.

4.Yüz tipinize göre kontur ve aydınlatıcı kullanmalısınız. Aksi takdirde yaptığınız uygulama yanlış olabilir örneğin yüzünüz uzun ise çene bölgenizi uzatmamalı, yuvarlak bir yüz yapısına sahipseniz yalnızca alın ve çene bölgesine aydınlatıcı ve çene köşelerine ise kapatıcı uygulamalısınız.

5.Kontur uygulamasını dekolte bölgenizde de kullanabilirsiniz. Dilerseniz daha çok ortaya çıkmasını sağlayabilir ya da aksine geri plana itebilirsiniz.