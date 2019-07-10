Kontür ve aydınlatıcı nasıl kullanılır? Yüz kontürleme için tüyolar…

Kontür ve aydınlatıcı nasıl kullanılır? Yüz kontürleme için tüyolar…

Son günlerde herkesin seçimi olan kontör ve aydınlatıcı kullanımı doğru yapılmadığI taktirde yüzü daha kötü gösteebilir. Kontör ve aydınlatıcı yapmaya başlamadan önce bunu tekniklerine göre uygulamak sizi istediğiniz bir görünümden daha etkili bir ifadeye sokabilir. İşte yüz kontörleme teknikleri ve tüyolar...

Kontür ve aydınlatıcı koyu ve açık renklerin yardımı ile yüz hatlarını daha da belirginleştirmek veya gizlemek için kullanılır. Genellikle elmacık kemiklerini belirginleştirmek, yüzün incelmesini sağlamak ve burnu küçültmek için kullanılmaktadır. Kontür ve aydınlatıcı kullanırken mutlaka yüz tipinize uygun bir çizelgede makyaj yapmak hatalarınızın kapanmasına ve yüzünüzdeki dikkat çekici bölümlerinin daha çok ön plana çıkmasını sağlar. Yanlış uygulamalar sizi olduğunuzdan daha farklı biri gibi gösterebilir. Doğru yapıldığında bu makyaj ile istediğiniz yüz tipine ulaşmak kolay olacaktır. Peki kontür ve aydınlatıcı nasıl kullanılır? Yüz kontürleme için tüyolar…

KONTÜR VE AYDINLATICI NASIL KULLANILIR?

1.Kontür yapımına başlamadan önce cildinize uygulayacağınız ürünün 1-2 ton koyu olmasına özen gösterin.

2.Kalem formunda sürülebilen kontürleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kalem şeklinde olanlar genellikle iki taraflı yani hem açık hem koyu ton bulundurmaktadır.

3. Krem kıvamında kullanılan kontür ve aydınlatıcı ürünleri rahatlıkla çantanızda taşıyabilirsiniz. Hem profesyonel hem de kullanımı pratik bir üründür.

KONTÜR VE AYDINLATICI TÜYOLARI

* Kontür paleti yaparken elmacık kemiklerinizin daha belirgin ve vurgulu olmasını istiyorsanız allık sürer gibi üzerine paleti geçerek ince çizgi halinde yanağınız ve saç bitimine kadar çok bastırmadan sürebilirsiniz.

* Çene kısmınızın daha sivri görünmesini istiyorsanız çene kemiğinize kontür uygulayarak hafifçe dağıtabilirsiniz.

* Burnunuzun daha kalkık durmasını istiyorsanız burnunuzun ucuna sürerek kalkık bir görünüm verebilirsiniz. Burnunuzu gölgeleyerek küçültmek istiyorsanız sağ ve sol kenarlarına nazikçe sürüp dağıtabilirsiniz.

* Alnınızın daha dar görünmesini istiyorsanız saç diplerine doğru ve alın diplerine uzatarak sürebilirsiniz.