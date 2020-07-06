Köpükle saçlar nasıl şekillendirilir?

Saçlarınıza parlaklık kazandırmak, düzgün bukleli ve volümlü saçlar için saç köpükleri her zaman en iyi kurtarıcılar arasında yer alıyor. Tüm saç tiplerinin kullanabileceği bu üründen etkili sonuçlar almak için nasıl kullanılacağı ile ilgili bazı ipuçlarını sizler için derledik. İşte köpükle adım adım saç şekillendirme yöntemi…

SAÇ KÖPÜĞÜ NASIL KULLANILIR?

Saçlarınıza bukle vermekte zorlanıyor veya şekillendirirken ısının verdiği zararı önlemek istiyorsanız saç köpüğü kullanarak bu dertlerden kurtulabilirsiniz.

1. ADIM: SAÇLARINIZI TEMİZLEYEREK İŞE BAŞLAYIN

Saç köpüğü kullanmanın en yaygın nedeni ekstra hacim sağlamaktır. Saçlarınızı yıkayarak işe başladığınızda bu işlem daha kolay gerçekleşir. Ancak yıkamak istemiyorsanız saçlarınızı hafif ıslatarak nemlenmesini sağlayabilirsiniz.

2. ADIM: NEMLİ SAÇLARA UYGULAYIN

Köpüğü iyice çalkaladıktan sonra elinize bir miktar köpük sıkın. Saç boylarınıza uygulayarak saçınıza eşit miktarda dağılması için tarak yardımı ile saçlarınızı tarayın.

3:ADIM SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Köpüğü uygulama işleminin ardından saçlarınızı fön makinesi ile kurutun. Bu sırada saçınıza elinizle şekil verebileceğiniz gibi vigo başlıklarla da saçlarınızı şekillendirebilirsiniz. İşte saçlarınıza şekil vermek için yapmanız gerekenler bu kadar basit.

SAÇ KÖPÜĞÜ İLE FARKLI SAÇ MODELLERİ

SAÇ KÖPÜĞÜ İLE PLAJ DALGALARI

Saçlarınıza doğal bir hava katmak ve çarpıcı plaj dalgaları için, nemli saça şekillendirici saç köpüğünü aşağıdan yukarı baskı yaparak uygula ve kurumasını bekle. Bu sayede saçlarını hem ısıdan koruyabilir hem de harika görünen dalgalara sahip olabilirsiniz.

HAVALI BİR FÖN

Hacimsiz ve düz saçlara sahip kişiler bu yöntem ile artık saçlarına fön uyguladığında daha havalı ve hacimli görünmesini sağlayabilir. Aynı şekilde nemli saçlarınıza köpük uyguladıktan sonra tutamlara ayırdığınız saçlarınıza fön çekerek ekstra dolgun görünen saçlara sahip olabilirsiniz.