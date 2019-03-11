Koreli Yuyamika makyajla siyahi bir kadına dönüştü

Günümüzde bir salgın haline gelen ‘Kore makyajı’ artık sınır tanımıyor. Koreli kadınların ilginç yöntemlerle bambaşka bir kadına dönüşme serüvenleri, dünyanın pek çok yerindeki kadınları da etkisi altına alıyor. Öyle ki Youtube, sosyal medya ve internet ‘Kore makyajı’ videolarıyla dolup taşıyor. Pek çok kozmetik markası ya koleksiyonlarına Kore makyaj ürünleri ekliyor ya da büyük mağazalar ülkenin kozmetik ürünlerini satıyor…

Şimdi de Koreli bir makyaj sanatçısı, yaptığı makyajlarla adından söz ettiriyor. O Yuhong, sosyal medya adıyla Yuyamika yaptığı makyajla kendini ünlü isimlere benzetiyor. Bu öyle bir benzetme ki, sokakta görseniz gidip imza isteyebilirsiniz…

Yuyamika şu sıralar yine gündemde. Yaptığı bir makyajla siyahi bir kadına dönüşen makyaj artisti herkesi şoka uğrattı. Sosyal medyada bunun viral bir video olduğunu düşünenler bir hayli fazla. Hatta makyaj yapmadığını, siyahi kadının o olmadığı yönünde de iddialar var…