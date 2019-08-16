Kourtney Kardashian kalçasındaki çatlakları gösterdi takdir topladı

Sağlıklı yaşam stesi Poosh için özel çekimler gerçekleştiren Kourtney Kardashian, geçtiğimiz gün yeni bir fotoğraflı takipçileriyle paylaştı. Çatlaklarının göründüğü fotoğrafı sosyal medya hesabına koyan Kardashian, bu hamlesiyle takdir topladı.

Kourtney’in bu cesur hamlesinden sonra ‘Çatlaklarına Photoshop yapmadığın için teşekkürler’, ‘ Çatlaklarının görünmesine izin vermiş olma gerçeğine bayıldım’, ‘Sonunda bir Kardashian Photoshop yapmamış’, ‘En doğal Kardashian’ gibi yorumlar yapıldı…