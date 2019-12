Kraliyet Ailesi’nin genç görünme sırrı ortaya çıktı

1952 yılından beri kraliçe ünvanıyla hüküm süren Kraliçe II. Elizabeth 93 yaşında. Hala dinç hala işinin başında ve sanki zaman onun için durmuş gibi. İngiltere'nin önde gelen yaşlanma uzmanı Stuart Miles’a göre kraliçenin gençliğinin sırrı onun basit yaşam tarzı. Elizabeth’in yüzünün her ayrıntısına takıntılı olmadığını söyleyen Miles “Kraliçe inanılmaz bir cilde sahip ve bunun nedeni de yaşamı boyunca güneş ışınlarından kaçınmasıdır. Yurt dışı gezilerinde her zaman bir şapka takar ya da cildini güneşin etkilerinden koruyan bir şemsiye taşır. Her yıl yaz tatilini İskoçya'da geçirmeyi tercih ederek yıllık bir güneşlenme tatilinde yer almaz. Bu, cildini yıllar boyunca mümkün olduğunca genç tuttu” diyor.

Saçları konusunda ise her zaman çok dikkatli ve kusursuz olmaya çalışan kraliçe saçlarını her gün özenle şekillendiriyor. Sıcak renkler giydiği ve saçları parlak olduğu için de görünümünde canlılık ve bir enerji söz konusu.

Prens Charles hakkında da konuşan yaşlanma uzmanı, Charles’ın, genç görünümünü kraliyet rolünden uzaklaşmaya bağlıyor: “Kendisi, açık havada çokça zaman geçirerek, stresten uzak duruyor. Doğaya geri dönerek ve bahçeye güçlü bir ilgi göstererek, stres atmak için basit bir yol buldu”

Yaşlanma uzmanı Miles Kate Middleton ve Meghan Markle’ı da inceledi. Kate için pek iç açıcı konuşmasa da Meghan için ‘Muhteşem bir cildi var” diyor. Stuart Miles Kate’in dikkatli olması konusunda da uyarıda bulunuyor: “Kate Middleton cildi için düzenli olarak kuşburnu yağı kullanıyor. Cildine iyi bakıyor. Günlük yüz temizleme rutinini yapıyor ve bakımlarını ihmal etmiyor. Kate'in ise İngiliz gül teni var, ancak yaşlandıkça hassas cildini koruması için dikkatli olması gerekiyor.”

Miles'a göre kraliyet ailesinde en zarif yaşlanacak kişi ise Meghan Markle. Bu düşüncesini şu cümlelerle destekliyor: “Gerçekten iyi yaşlanacak muhteşem bir cildi var. Doğal bir zeytin tonuna sahip, aynı zamanda parlak görünmesini de sağlıyor.”