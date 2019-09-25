Kuaförde manikür nasıl yapılır?

Kadınlar diyet, spor ve cilt bakımları ile sağlığına katkıda bulunurken aynı zamanda el ve ayak tırnak bakımını da ihmal etmemelidirler. El ve ayak tırnaklarına gerekli bakım uygulanmaması sağlığı olumsuz etkileyebilirken aynı zamanda estetik bir görünüm sergilemezler. Üstelik bakımlı eller ve ayaklar için bir saatten daha az bir zaman yeterli olacaktır. İşte kuaförde manikür yapımı ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Bakımlı el ve ayaklar her zaman dikkat çekicidir. Kadın ve erkek ayırt etmeksizin herkesin el ve ayak bakımına gerekli ilgi ve özeni göstermesi gerekmektedir. Oje sürmeden önce mutlaka tırnakların bakımı yapılmış ve törpülenmiş olmalıdır. Aksi takdirde kötü bir görünüm verebilirler. Evde manikür yapmak için kendimize güvenmeyebiliriz. İş koşuşturmacası ve zaman kaybı düşüncesi ile kadınlar genellikle kuaför salonlarını tercih edebilirler. Çoğu kadın oje sürme konusunda yetenekli olsa da french konusunda zorlanabilirler çünkü düz ve net bir çizgi gerektirebilir. French yapmak için bu konuda mutlaka ustalaşmış olmak gerekmektedir. Tırnaklarınıza manikür ve aynı zamanda muhteşem bir french çektirerek bakımlı ellere sahip olmak istiyorsanız kendinizi kuaförünüze teslim edebilirsiniz.

KUAFÖRDE MANİKÜR NASIL YAPILIR?

* Manikür yapacak kişi deneyimli ve kullanacağı tüm aletler hijyenik ve kaliteli olmalıdır. Her zaman güvenebileceğiniz bir kuaför salonuna gitmeniz daha iyi bir sonuç verebilirler.

* Manikür öncesi tırnaklarda oje varsa mutlaka temizlenmelidir.

* Eller içerisinde, zeytinyağı, şampuan veya bitkisel yağlar içeren bir suyun içerisinde etler yumuşayana kadar bekletilir.

* Tırnak etrafındaki etler alınarak ölü derilerden arındırılır.

* Eğer isterseniz tırnaklarınız kısaltılır.

* Törpü ile yuvarlak, küt veya oval olacak şekilde şekillendirilir.

* El tırnaklarındaki kalkmış deriler itilerek düzgün bir görünüm sağlanır.

* Ellere krem sürülür ve hafif bir masaj yapılır. Nemlenen eller kurumaya bırakılır.

* Ardından tırnak uçlarına french çekilir ve ardından parlatıcı veya rakı beyazı tonlarında oje sürülerek manikür ve french işlemi tamamlanır.