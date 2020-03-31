Kuaförler açık mı? Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak?

Kuaförler açık mı? Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak?

Corona virüsü önlemleri kapsamında birçok işletme kapatıldı ve insanların birbirine temas etmesini gerektiren alanlar olan berberler, kuaförler, güzellik salonları da önlemler dahilinde kapalı olacak. Birçok vatandaş kuaförlerin ne zaman açılacağını merak ediyor...

Güzellik salonları, kuaförler, berberler corona virüsü önlemleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda kapatıldı. Kuaförler açık mı sorusu merakla araştırılırken ne zaman açılacağı da gündeme geliyor.

KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kuaförler geçici süreliğine kapatıldı. Berber ve kuaförlerin ne zaman açılacağı konusunda ise henüz net bir tarih verilmedi. Önlemlerin bu şekilde devam etmesi durumunda birkaç hafta daha açılmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.